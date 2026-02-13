À LA UNE DU 13 FéV 2026
[19:30]OL : Paulo Fonseca rappelle à l’ordre Endrick après son expulsion polémique au FC Nantes
[19:00]Stade Rennais – PSG : les Ultras rennais se payent la direction et Habib Beye !
[18:30]FC Barcelone : Arbeloa et le Real Madrid se vengent d’Hansi Flick, Laporta monte au créneau
[18:11]Guingamp – ASSE : des surprises dans le groupe de Montanier
[18:00]ASSE : Montanier aimerait ressembler à deux anciens cracks du Real Madrid et du FC Barcelone
[17:40]OM, OL : Paulo Fonseca commente le départ de Roberto De Zerbi
[17:00]OM : Abardonado livre ses vérités sur Roberto De Zerbi
[16:00]FC Nantes : Kantari divise le vestiaire, la guerre interne explose chez les Canaris
[15:30]OM : nouveau coup dur pour Balerdi, Abardonado contrarié
[15:00]ASSE : Montanier prévient ses joueurs du danger qui les attend à Guingamp
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais – PSG : les Ultras rennais se payent la direction et Habib Beye !

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 19:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Les supporters du Stade Rennais ont déployé une banderole vindicative avant le coup d’envoi du match contre le PSG.

Le Stade Rennais reçoit le PSG ce soir au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde, avec Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assure l’intérim après l’éviction d’Habib Beye et la probable arrivée de Franck Haise.

Beye ciblé par le RCK, mais il n’est pas le seul

Comme il fallait s’y attendre, les supporters, déçus des résultats, ont déployé à l’entrée des joueurs pour l’échauffement une banderole. Elle cible à la fois Beye et la direction : «Une année de plus à se faire chier. B(e)ye, b(e)ye les grands discours». Un message déployé par le RCK, dont Beye appréciera sans doute la teneur et le jeu de mots, tout comme Pouille ou la famille Pinault…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Stade RennaisOMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG, Stade Rennais