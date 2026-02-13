Stade Rennais – PSG : les Ultras rennais se payent la direction et Habib Beye !

Les supporters du Stade Rennais ont déployé une banderole vindicative avant le coup d’envoi du match contre le PSG.

Le Stade Rennais reçoit le PSG ce soir au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde, avec Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assure l’intérim après l’éviction d’Habib Beye et la probable arrivée de Franck Haise.

Beye ciblé par le RCK, mais il n’est pas le seul

Comme il fallait s’y attendre, les supporters, déçus des résultats, ont déployé à l’entrée des joueurs pour l’échauffement une banderole. Elle cible à la fois Beye et la direction : «Une année de plus à se faire chier. B(e)ye, b(e)ye les grands discours». Un message déployé par le RCK, dont Beye appréciera sans doute la teneur et le jeu de mots, tout comme Pouille ou la famille Pinault…