RC Lens : Sage balaye le titre, un de ses joueurs le contredit publiquement

Le RC Lens vient de marquer les esprits avec une victoire éclatante sur la pelouse du Paris FC (5-0). Dominant, inspiré et déterminé, le collectif de Pierre Sage affiche aujourd’hui un visage conquérant qui nourrit l’ambition la plus haute du championnat. Leader avec douze points d’avance sur le quatrième, le club artésien regarde désormais vers le sommet avec une confiance affirmée. La parole ambitieuse d’Odsonne Édouard cristallise ce nouvel élan et annonce la couleur de cette fin de saison.

Lens en pleine confiance après la démonstration face au Paris FC

Difficile de rester insensible devant le spectacle proposé samedi dernier. Les Sang et Or, portés par une maîtrise collective impressionnante, n’ont laissé aucune chance au Paris FC lors de la 22e journée de Ligue 1.

Ce large succès sur la scène nationale ravive inévitablement les souvenirs de 2022-2023. Cette saison-là, les Lensois n’avaient finalement échoué qu’à un petit point du Paris Saint-Germain, s’installant comme l’un des outsiders les plus crédibles du championnat, même si le club de la capitale comptait déjà beaucoup de points d’avance à quelques journées de la fin.

En 2026, la dynamique semble plus que jamais tournée vers l’avenir. Avec une avance de douze points sur Marseille, actuel quatrième, le club creuse l’écart au classement et s’impose désormais comme un candidat très sérieux pour le sacre en fin de saison.

Odsonne Édouard affiche les ambitions du club

Après le succès face au PFC, Sage a préféré botter en touche : « Le titre ? Pas du tout. Aujourd’hui, on est dans une situation où on a une ambition claire et affichée, mais surtout qui est possible. Les joueurs sont assez conscients des paliers qu’on doit franchir pour arriver à nos fins. On va prendre les choses par palier ».

Tout le contraire de son attaquant, Odsonne Édouard, qui n’a pas cherché à éluder le sujet de la course au titre. Interrogé sur Ligue 1+, l’attaquant lensois s’est montré d’une rare franchise : « La Ligue des champions, déjà, c’était un objectif pour le club. Maintenant, on est en bonne posture pour jouer le titre, on ne va pas se cacher. On va se donner les moyens jusqu’au bout. On est des compétiteurs. On fera les comptes à la fin mais en tout cas on se donne toutes les chances, on va jouer à fond. »

Un discours qui résume l’état d’esprit conquérant de ce Racing ambitieux, porté par un vestiaire sûr de ses forces et lucide sur son potentiel. Arrivé récemment, Édouard insiste sur la capacité du groupe à rêver grand : il confie avoir rapidement décelé le potentiel de ses coéquipiers et nourrit l’espoir de « réaliser quelque chose de grand » avec sa nouvelle équipe.

Le Racing creuse l’écart et rêve du titre de champion

La machine lensoise tourne à plein régime et les chiffres parlent d’eux-mêmes : cette victoire majuscule place Lens dans la position de force rêvée avant le sprint final. Ce nouvel élan, porté par des valeurs collectives retrouvées, permet à toute l’Artois de croire à une issue rêvée cette saison. De plus, comme le souligne Opta, l’équipe en tête après 22 matches joués, ainsi qu’à 12 rencontres de la fin, a terminé championne lors de chacune des dernières 10 saisons de Ligue 1 avant 2025/26…

Même si le discours reste volontiers modeste dans la bouche des habitués du vestiaire, les ambitions ne sont plus dissimulées. Fort de son jeu séduisant, Lens s’appuie sur une profondeur d’effectif remarquable – et sur l’apport déterminant d’Odsonne Édouard, dont l’intégration est une réussite sur le plan sportif et humain.

Une affiche décisive : Lens-PSG approche déjà

Dans les travées de Bollaert, une date circule déjà sur toutes les lèvres : le 12 avril prochain, les Sang et Or accueilleront le Paris Saint-Germain. Un choc capital, déterminant dans la course à la couronne nationale.

La confrontation directe entre le leader actuel et le détenteur du titre s’annonce explosive et pourrait bien décider du destin du championnat. L’enjeu est de taille pour deux collectifs parmi les plus ambitieux du pays.

Pour Lens, l’objectif est clair : « ne pas se cacher », profiter d’un élan retrouvé, et viser le très grand soir. Les supporters, eux, sont prêts à vibrer jusqu’au bout de cette saison déjà mémorable.