À LA UNE DU 15 FéV 2026
[07:00]RC Lens : Pierre Sage régale ses joueurs, Thauvin glisse un message fort au PSG
[06:00]Guingamp – ASSE : les notes des Verts
[05:00]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Strasbourg accroche Marseille… le chantier est encore long »
[23:17]Real Madrid – Real Sociedad (4-1) : avec un grand Vinicius, les Merengue reprennent la tête au FC Barcelone
[23:05]Paris FC – RC Lens (0-5) : un succès capital pour reprendre le trône, les notes des Sang et Or
[22:30]FC Nantes : les Kita et les supporters entendront-ils le message fort de Kantari ?
[21:58]ASSE : avec un doublé de Davitashvili, les Verts retrouvent le podium à Guingamp !
[21:30]OGC Nice : Jérémie Boga raconte son calvaire, la Juventus l’a sauvé !
[21:10]OM : des supporters ont complètement craqué après le nul face à Strasbourg
[21:00]Ligue 1 : prêté par le RC Lens, Labeau-Lascary a fait très mal au LOSC avec Brest (1-1)
RC Lens : Pierre Sage régale ses joueurs, Thauvin glisse un message fort au PSG

Par Laurent Hess - 15 Fév 2026, 07:00
Le RC Lens a confirmé qu’il était bien un prétendant au titre de champion cette saison en s’imposant au Paris FC (5-0), repassant ainsi devant le PSG en tête de la Ligue 1.

Plus que 12 journées de championnat et c’est le RC Lens qui est en tête de la Ligue 2 ! Le RCL a repris son fauteuil de leader devant le PSG en allant écraser le Paris FC (5-0), alors que les champions de France avaient chuté la veille à Rennes (1-3). A Jean Bouin, Pierre Sage a annoncé à ces joueurs après la rencontre qu’ils avaient bien mérité un petit cadeau… « Je ne peux pas donner d’argent aux joueurs, donc je leur donne des jours de repos, visiblement, ils ont bien compris comment il fallait négocier. Ils l’ont obtenu encore ce soir.» Le cozach nordiste s’est par ailleurs réjoui de l’ampleur du score. «Le score est très important, le goal-average peut compter à la fin de saison. Pas par rapport au PSG, mais plutôt des autres. »

Sage reste prudent, Thauvin annonce que le RC Lens ne lâchera rien

Buteur sur penalty pour le 3-0, Florian Thauvin a quant à lui affiché la détermination des Sang et Or à finir le plus haut possible, voire même tout en haut… «On a fait un bon match et c’est important de continuer sur notre lancée, que tout le monde participe et soit décisif. Les trois points sont importants. On a gagné avec la manière, c’était une belle soirée, tout le monde a pris du plaisir. Repasser leader ? On sait qu’on fera tout pour conserver la première place. On sait que ce sera difficile, qu’il reste pas mal de matchs, de mois, mais on continue.» Et ils sont toujours là.

