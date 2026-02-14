Paris FC – RC Lens (0-5) : un succès capital pour reprendre le trône, les notes des Sang et Or

Ce samedi, le RC Lens a fait l’énorme opération du week-end en venant s’imposer sur la pelouse du Paris FC avec la manière (5-0) Avec un doublé de Wesley Saïd, de Rayan Fofana et un penalty de Florian Thauvin, les Sang et Or prennent la place de leader au PSG, et profitent des faux pas de l’OM et du LOSC. Seule ombre au tableau ce soir, la sortie sur blessure de Mamadou Sangaré en début de seconde période. Découvrez nos tops et notes côté lensois, sans aucun flop !

Les tops

RISSER

Plusieurs relances très tranquilles de sa part, même si elles pouvaient paraître assez risquées vu de la télé ou des tribunes. Ce clean sheet, le 9e de la saison pour lui, il va le chercher avec 6 arrêts notamment.

CELIK

Il faut dire que sa titularisation n’était pas forcément attendue, même s’il était une option, mais on imaginait plutôt Arthur Masuaku prendre le côté gauche de la défense centrale pour pallier le forfait de Baidoo. Et pour son tout premier match en pro avec le RCL, Celik a été infranchissable. Au même titre que les jeunes Ganiou et Antonio, son adaptation à la Ligue 1 a été express. 13 interventions défensives pour lui, soit le plus haut total du match. Un mur pour contenir Koleosho et une très bonne relation avec Abdulhamid sur le côté droit. Bref, un baptême parfait.

ABDULHAMID

En l’absence de Ruben Aguilar, il était naturellement attendu pour tenir le couloir droit. Si ses précédentes titularisations n’étaient pas toutes satisfaisantes, il a réalisé un gros match ce soir. Passeur décisif sur son centre pour le 2e but de Saïd, il obtient le penalty à la 57e après sa percée et la faute d’Otavio.

THOMASSON

Toujours bien placé, il a encore fait preuve d’une débauche d’énergie impressionnante. La preuve, il a couru 7,4 kilomètres en première période. Aucun joueur n’a fait mieux cette saison en Ligue 1. 11 ballons récupérés et 3 interceptions notamment, plus une feinte sur le 5e but qui profite à Fofana pour son doublé. Un nouveau match XXL du capitaine.

SAÏD

Quand il est comme ça, il est totalement injouable. Déjà très en forme avant son premier but, il est récompensé à la 24e en ouvrant le score du pied droit après une remise génial d’Edouard. À la 38e, il signe u doublé au terme d’une magnifique action collective, qu’il conclue par un tir puissant qui termine dans la lucarne gauche. Avec 10 buts en Ligue 1 cette saison, il valide déjà la meilleure saison de sa carrière statistiquement !

LES ENTRANTS

Si Bulatovic a remplacé Sangaré très tôt en seconde période, le duo Saint-Maximin – Fofana, qui ont suppléé Saïd et Édouard, a fait mouche. En toute fin de match, la recrue hivernale a distillé deux passes décisives pour le jeune de la Gaillette, auteur d’un doublé. Un but du pied droit, puis du pied gauche.

Les notes des Lensois

Risser (7) – Celik (7), Ganiou (6), Sarr (7) – Abdulhamid (7), Sangaré (6), Thomasson (7), Udol (6) – Thauvin (7), Edouard (6), Saïd (8).