A la mi-temps et à la fin du match à Guingamp (2-1) samedi dernier, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a prononcé des discours poignants qui ont fait mouche chez ses joueurs.

Parmi les qualités d’un entraîneur, il y a la capacité à transcender ses troupes. Philippe Montanier, qui vient d’arriver à l’AS Saint-Etienne mais qui possède déjà un sacré bagage comme coach, n’est pas à plaindre de ce côté-là. Dans l’Inside Match Week diffusé par le club après la victoire à Guingamp (2-1) et retranscrit par le site Evect, on sent combien l’ancien gardien sait communiquer sa rage de vaincre à ses joueurs, les toucher en plein cœur avec des propos forts.

« On est tous fiers de vous »

Ainsi, à la mi-temps du match au Roudourou, il a dit : « Jouer avec son cœur, jouer avec ses tripes, c’est ça. Vous faites tout bien. Tout le monde est dans le même tempo. Maintenant, il faut continuer. On a gagné la première mi-temps. Malheureusement, il y a une deuxième mi-temps et là, c’est un autre match. Ils ne peuvent pas rester comme ça, ce n’est pas possible. Soyez prêts. On commence le match, on est à 0-0. On ne lâche pas, on a la victoire dans les mains, on défend comme des chiens. Par contre, un d’entre-vous va avoir la balle du troisième but. On marque ce troisième but et ils sont morts ».

Le troisième but stéphanois n’est jamais venu et les Guingampais ont failli égaliser mais les Verts ont finalement décroché un deuxième succès consécutif qui leur permet de grimper à la 3e place du classement. Dans les vestiaires, Montanier lance : « Restez focus, on était 5es, on est passé 4es maintenant on est 3es. Il y a un put… de match la semaine prochaine, récupérez-bien mais par contre, l’état d’esprit quand je disais qu’il fallait jouer avec le cœur, là, les supporters et tout le monde, on est tous fiers de vous. Il y a des valeurs que tous, nous aimons ».