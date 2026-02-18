Relancée par deux victoires consécutives, l’ASSE voit soudain la lumière au bout du tunnel. Et pour Philippe Montanier, les chiffres tombés cette semaine ressemblent à la meilleure nouvelle possible en vue de la Ligue 1.

On peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres. Mais quand ils sont positifs, pourquoi se priver de les étudier avec intérêt ? Après la 23e journée de Ligue 2, les projections actualisées offrent ainsi un virage spectaculaire du côté de l’ASSE. Selon les simulations du très sérieux statisticien Fabien Torre, le club forézien dispose désormais de 20 % de chances d’être sacrée championne de Ligue 2. Surtout, les Verts ont 39 % de probabilités de terminer dans les deux premières places, synonymes de montée directe en Ligue 1.

Un bond impressionnant pour l’ASSE

Il y a encore deux semaines, avant la victoire contre Guingamp, les Verts ne pesaient que 10 % dans la course au titre. Et avant le succès face à Montpellier, les chiffres étaient encore plus sévères : 4 % de chances d’être champions, seulement 11 % de probabilité de remontée directe. En deux matches, les perspectives ont quasiment quadruplé. Ces projections sont issues des travaux de Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université de Lille. Spécialiste de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, il modélise des milliers de scénarios en intégrant résultats passés, dynamique actuelle et calendrier restant. Selon ses calculs, 72 points garantiraient quasiment le titre.

Montanier face à son plus gros défi

Mais le total le plus probable pour finir champion tournerait autour de 63 points. Pour sécuriser une place dans le top 2, la barre des 60 points semble la référence réaliste. Aujourd’hui, l’ASSE en compte 40. Il reste douze journées. Le calcul est simple : il faudra enchaîner. Pour Philippe Montanier, ces données offrent un souffle nouveau. La dynamique est revenue, la confiance aussi. Les simulations ne donnent pas la montée, elles ouvrent une fenêtre. Aux Verts de transformer cette probabilité en certitude mais à l’ASSE, l’espoir a changé de camp.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2