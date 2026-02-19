Un vent d’attente souffle sur le Stade des Alpes à l’approche du choc Grenoble Foot 38 – ASSE, programmé samedi 14 mars à 20h. Face à une affluence annoncée massive côté stéphanois, le club grenoblois lance un vibrant appel à ses supporters : il faut faire du stade une forteresse bleue, symbole de fierté et de résistance locale, le temps d’une soirée palpitante.

Conscient de la pression qui montera dans les travées contre l’ASSE, le GF38 mise tout sur la mobilisation de ses fidèles. Dès l’ouverture de la billetterie, le message a été clair : priorité aux supporters grenoblois, pour que l’enceinte prenne des allures de bastion imprenable. Le club rêve de voir le bleu envahir les tribunes, de quoi galvaniser joueurs et supporters pour repousser l’ennemi vert venu en force.

L’assaut de la marée verte attendu au Stade des Alpes

Chaque déplacement de l’ASSE s’accompagne d’une vague impressionnante de supporters. À Grenoble, cette « marée verte » s’annonce une nouvelle fois saisissante, promettant une atmosphère incandescente rarement vue en Ligue 2. Le défi est lancé : les Grenoblois réussiront-ils à se faire entendre face à l’ambiance survoltée des Stéphanois ?

Paradoxe : faible remplissage mais invincibilité grenobloise

Le paradoxe saute aux yeux : le Stade des Alpes tourne à une moyenne de 3 534 spectateurs pour un taux de remplissage de seulement 17,6 %. Pourtant, sur la pelouse, Grenoble rayonne à domicile. En Ligue 2 cette saison, seuls deux revers concédés, face à Annecy et au Red Star, plaçant le GF38 dans le cercle très fermé des équipes quasi invincibles chez elles, à égalité avec plusieurs ténors du championnat.

Cette solidité, les joueurs la doivent aussi à l’approche pragmatique insufflée par leur coach, sur lequel on peut en apprendre davantage via l’évolution des priorités de David Guion durant son passage à Bordeaux.

Ce qui attend le GF38 et ses supporters samedi soir

Samedi, le Stade des Alpes s’apprête à vibrer d’une intensité rare. Pour Grenoble, l’enjeu dépasse la simple quête de points : il s’agit de transformer une enceinte jugée trop silencieuse en chaudron, où la fierté bleue tiendra tête à l’armada verte. Supporters locaux, joueurs, staff : tous sont appelés à relever ce défi d’appartenance et de résistance. Une soirée à enjeux, et l’occasion rêvée de redistribuer les cartes de l’identité alpine face à la puissance stéphanoise.

Dans une ambiance attendue électrique, le verdict tombera sur le terrain, mais l’honneur local, lui, sera déjà en jeu dès le coup d’envoi. Pour mieux comprendre la vision tactique et l’expérience du technicien aux commandes, il est possible de découvrir l’analyse sur le besoin d’expérience selon David Guion en National.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2