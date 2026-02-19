À LA UNE DU 21 FéV 2026
ASSE : Geraerts (Reims) fait une annonce qui va intéresser Montanier

Par Raphaël Nouet - 19 Fév 2026, 17:25
L'entraîneur du Stade de Reims, Karel Geraerts, donnant des instructions à ses joueurs.
Pour l’entraîneur du Stade de Reims, Karel Geraerts, l’équipe qui réussira une série aura le plus de chances de monter. Ça tombe bien, l’ASSE reste sur deux victoires..

La 22e journée de Ligue 2, qui débutera demain, promet une nouvelle fois des rebondissements au classement. Le leader troyen, en perte de vitesse, accueillera Pau (8e), son dauphin rémois recevra le mal-classé amiénois (16e) alors que l’AS Saint-Etienne (3e) jouera elle aussi à domicile et également face à un club en difficulté (Laval, 17e). Le Red Star (4e), lui, sera en déplacement à Annecy. Pour le moment, les cinq premiers se tiennent en trois points. Quand un écart se creusera-t-il ? Karel Geraerts a sa petite idée…

« Ce sera l’équipe capable d’enchaîner une véritable série positive qui fera la différence »

En conférence de presse, l’entraîneur du Stade de Reims a déclaré : « Il reste onze matches. On commence à entrer dans un moment charnière. Ce sera l’équipe capable d’enchaîner une véritable série positive qui fera la différence. Pour l’instant, beaucoup de clubs suivent un parcours assez similaire. Chaque équipe connaît des hauts et des bas, ce qui rend le championnat particulièrement serré ». Ça tombe bien, l’ASSE reste sur deux victoires (1-0 contre Montpellier, 2-1 à Guingamp). Une troisième face à Laval et la série sera lancée.

Après des semaines de mauvais résultats et d’occasions gâchées, les Verts sont bien repartis depuis le changement de coach. Sachant que l’ESTAC, qui s’était un temps envolé, a depuis ralenti, l’objectif initial, à savoir une remontée directe avec le titre de champion de L2 en bonus, n’est plus utopique. Mais pour cela, il faudra confirmer la prédiction de Geraerts.

