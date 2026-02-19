Interrogé sur l’état de Joao Ferreira, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a plaisanté sur sa blessure, consécutive à un coup de poing dans une porte.

Ce jeudi, Philippe Montanier était présent devant les médias, à deux jours de la réception de Laval, qui doit permettre à l’ASSE d’enchaîner une troisième victoire pour poursuivre sa remontée au classement. Le nouvel entraîneur des Verts a annoncé une pluie de bonnes nouvelles, avec des retours et des joueurs sur la bonne voie. Il s’est également permis une boutade concernant Joao Ferreira : « Joao, lui, est en pleine forme mais il ne peut rien faire, même pas combattre deux-trois rounds ». Le tout dit avec un air pince-sans-rire qui a fait son petit effet auprès des journalistes.

C’est que le latéral portugais de 24 ans s’est blessé à une main après avoir mis un coup de poing dans une porte de Geoffroy-Guichard, suite à son expulsion contre Boulogne (0-1) le 31 janvier. Titularisé pour la première fois depuis deux mois, il avait écopé de deux cartons jaunes en dix minutes, se faisant expulser à la 26e. Evidemment frustré, il avait donc une réaction épidermique qui lui coûte cher aujourd’hui. Suspendu deux rencontres, il aurait pu prétendre à un retour dans le groupe pour la réception de Laval mais, selon Montanier, il n’est donc pas disponible. Et il ne devrait pas l’être avant la fin mars…

Pas sûr de toute façon que le nouvel entraîneur des Verts aurait fait jouer le latéral, tellement décevant depuis son arrivée l’été dernier. L’expérience Joao Ferreira, sous contrat jusqu’en 2029, pourrait être écourtée après une première saison aussi compliquée.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2