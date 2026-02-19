À LA UNE DU 19 FéV 2026
RC Lens : un champion 98 émet un bémol dans la course au titre face au PSG

Par Raphaël Nouet - 19 Fév 2026, 19:39
Pour Guillaume Warmuz, gardien des champions de France 98, confirme que tout le monde à Lens croit à un deuxième titre de champion de France mais que tout dépendra du PSG.

Repassé leader le week-end dernier après son carton sur la pelouse du Paris FC (5-0), le RC Lens a douze journées pour créer un exploit sensationnel. Et décrocher le deuxième titre de champion de France de son histoire. Mais pour cela, il faudra tenir le rythme effréné qu’impose le PSG qatari. Avec son budget extravagant et son effectif démesuré, le club de la capitale est capable de gagner tous les matches d’ici la fin de la saison. Les Sang et Or devront faire aussi bien, surtout qu’ils accueilleront leurs rivaux à Bollaert. En tout cas, tout le monde y croit en Artois, a annoncé Guillaume Warmuz ce soir sur RMC.

« A Lens, tout le monde y croit, Lens joue le titre »

« J’étais ce matin à l’entraînement. Les gars et l’entraîneur sont dedans. Evidemment que tout le monde y croit. Mais il y a le calendrier et le fait que si Paris reste lui-même, il sera champion et Lens finira 2e. Mais si Paris commet quelques faux pas, qu’il n’est pas la machine infernale que l’on connaît, qui gagne tout, si le 12 avril prochain, Paris vient à Bollaert avec un point de retard… C’est vrai, il y a un dernier match à Lyon pour les Sang et Or mais la réalité, c’est qu’à Lens, tout le monde y croit, Lens joue le titre. »

Ce dernier match contre Lyon rappelle évidemment de mauvais souvenirs. En 2001-02, le RC Lens, leader du championnat, s’était présenté à Gerland pour une véritable finale contre l’OL, qui pointait un point derrière. Les Gones s’étaient imposés 3-1 et avaient décroché leur premier titre, ne laissant que des regrets aux Sang et Or. L’histoire se répètera-t-elle en 2026 ? Guillaume Warmuz, champion de France 98 et qui était présent à Gerland ce soir-là, est méfiant mais veut croire à une fin heureuse…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)
27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)
05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)
15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

