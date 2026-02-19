RC Lens : Sage annonce la date du retour de Gradit et une pluie de bonnes nouvelles avant Monaco

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Pierre Sage était présent en conférence de presse au RC Lens à deux jours de la réception de l’AS Monaco à Bollaert (17h).

À deux jours de la réception monégasque à Bollaert (17h), Pierre Sage a tenu sa conférence de presse et a rassuré les supporters du RC Lens sur le groupe des Sang et Or.

« Tout le monde est apte sauf nos blessés des derniers jours. Mamadou Sangaré est de retour, on verra si on peut l’aligner dès samedi. Jonathan Gradit pourra revenir sur le terrain à l’entraînement après la trêve », a annoncé le coach du RC Lens, donnant une indication claire sur le retour imminent de son défenseur clé.

Gradit de retour après ma trêve

Ce même Sage a également commenté la dernière éclatante victoire à Paris : « Le score contre le PFC est très flatteur (0-5). En revoyant le match, on a vu que nos débuts de mi-temps sont perfectibles. Mais on a su gérer les attaques rapides et certaines placées. On doit encore travailler. »

Entre le retour progressif de ses cadres et une dynamique positive confirmée par le succès parisien, le RC Lens se présente face à l’AS Monaco avec confiance et sérieux : toutes les conditions sont réunies pour conserver la tête de la Ligue 1 ce week-end.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France