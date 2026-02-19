En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a tracé un parallèle entre Ben Old, reconverti latéral gauche, et Bixente Lizarazu, champion du monde 1998 avec les Bleus.

Ce jeudi, Philippe Montanier était présent devant les médias. L’entraîneur de l’ASSE a fait le point sur ses blessés, a évoqué la réception de Laval samedi et a parlé de Ben Old. Recruté à l’été 2024 en provenance de son île natale, le Néo-Zélandais a connu une première saison compliquée dans le Forez, entre blessures, intégration compliquée à un nouvel environnement et difficultés collectives. C’est un peu mieux en 2025-26, surtout depuis la mi-décembre, quand Eirik Horneland l’a replacé au poste de latéral gauche. Old s’acclimate plutôt bien à son nouveau rôle et Montanier valide cette reconversion, traçant un parallèle avec un champion du monde qu’il connaît bien.

« Ça me fait penser à Lizarazu ! »

« Ben Old ? Je suis très satisfait ! C’est une reconversion, forcément avec vous on va pouvoir en discuter, moins avec les joueurs (sourire). Ça me fait penser à Lizarazu ! Liza’, au départ, il est numéro 10 quand il est chez les jeunes. Je pense que s’il était resté numéro 10, il aurait fait une belle carrière mais pas aussi extraordinaire que celle qu’il a faite, avec l’équipe de France et le Bayern Munich notamment. Je trouve que c’est une bonne reconversion pour Ben Old, il est très agressif, il est très intelligent, il découvre aussi le poste, il est très complet. Je trouve que défensivement maintenant il a les bons réflexes. Pour moi c’est une bonne confirmation. »

Si Bixente Lizarazu a bien débuté à un poste offensif (plutôt ailier que meneur), il a en revanche reculé très tôt dans sa carrière puisqu’au moment de sa première sélection avec les Bleus, le 14 novembre 1992 contre la Finlande (2-1), il était déjà latéral gauche depuis un moment. Il avait alors 23 ans, comme Ben Old aujourd’hui.