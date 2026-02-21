RC Lens – AS Monaco : Risser se lâche sur les Bleus, on sait qui remplacera Sangaré dans le onze de Sage

Voici notre composition probable du RC Lens pour affronter l’AS Monaco (17h).

Ce samedi à 17h, le RC Lens reçoit l’AS Monaco pour la 23e journée de Ligue 1. Leader du championnat à un point devant le PSG, le RCL a l’occasion de mettre le club de la capitale à 4 points, étant donné que Paris recevra Metz quelques heures plus tard. Mais ce n’est pas tout, Lens peut également aller chercher une 11e victoire consécutive à domicile en Ligue 1, et ainsi signer le record de l’histoire du club.

Pour cette rencontre capitale, Pierre Sage devra notamment faire sans son métronome Mamadou Sangaré, pas suffisamment remis de sa blessure à la crête iliaque face au Paris FC. Mais la profondeur de cet effectif lensois va permettre au coach de retoucher son 11 sans enlever de la qualité. Alors, entre Amadou Haidara et Andrija Bulatovic, c’est bien le Monténégrin qui tiendrait la corde, lui qui a toujours affiché un excellent niveau lorsqu’il a été utilisé.

Risser ne rêve pas forcément des Bleus !

Pour le reste, ce devrait être du classique, avec sûrement un retour de Ruben Aguilar sur le flanc droit, malgré une très bonne prestation de Saud Abdulhamid à Paris le week-end dernier. À surveiller donc. De plus, en l’absence de Gradit, Baidoo et Antonio, Nidal Čelik, excellent lui aussi au PFC, devrait poursuivre l’intérim en défense centrale aux côtés de Sarr et Ganiou.

Par ailleurs, Robin Risser s’est livré au sujet d’une possible convocation à venir en équipe de France. « J’espère toucher l’équipe de France un jour, Si c’est cet été, ce sera une belle surprise, mais si c’est plus tard, ça fera tout autant plaisir, a-t-il déclaré au micro de beIN SPORTS. Si c’est dans un coin de ma tête ? Pas plus que ça mais si on m’avait dit il y a un an que je serais évoqué dans les petits papiers du coach Deschamps à 4 mois de la Coupe du Monde… je n’y aurais pas cru. »

La compo probable du RC Lens

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Aguilar, Bulatovic, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France