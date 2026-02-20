RC Lens : un absent de taille dans le groupe de Sage pour affronter l’AS Monaco

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le groupe du RC Lens pour affronter l’AS Monaco.

Ce samedi à 17h, le RC Lens reçoit l’AS Monaco pour la 23e journée de Ligue 1. Pour ce match, Gurtner, Gradit, Antonio et Baidoo étaient annoncés blessés, mais il y a un cinquième absent de dernière minute. En effet, Mamadou Sangaré, touché à la crête iliaque face au Paris FC, ne fait pas partie de la liste. Pierre Sage avait pourtant annoncé que le Malien « revient tranquillement, on verra s’il est apte à démarrer ou si on devra ménager son temps de jeu, mais en tout cas c’est très rassurant ». Aucun risque n’a donc été pris a priori. En revanche, Ruben Aguilar revient de suspension.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Čelik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku – Bulatovic, Haidara, Bermont, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.