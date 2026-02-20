ASSE : les concurrents se trouent, les Verts peuvent frapper un grand coup contre Laval

Dans le multiplex de la 24e journée de Ligue 2 ce vendredi soir, les résultats sont plutôt positifs pour l’ASSE.

Ce samedi soir, l’ASSE reçoit Laval pour la 24e journée de Ligue 2, et débutera le match à la 3e position après les différents résultats du multiplex de ce vendredi. En effet, parmi les résultats des concurrents, le Red Star a perdu contre Annecy, tandis que Dunkerque n’a pris qu’un seul point face à Bastia. En revanche, Rodez a gagné contre Montpellier, et revient à 4 points des Verts. Dans le même temps, le match entre Nancy et Grenoble a été interrompu suite à des jets de fumigènes.

Mais, globalement, ce sont des résultats assez positifs pour les hommes de Philippe Montanier, qui devront tout de même surveiller le résultats de Reims et Troyes, qui joueront demain contre Amiens et Pau. Là aussi, l’ASSE pourrait profiter d’éventuels faux pas. Car dans un monde idéal pour eux, les Stéphanois peuvent se retrouver leaders du championnat samedi soir à 22 heures. Mais rien n’est fait, et ils devront d’abord compter sur eux face à Laval, dans un Geoffroy-Guichard qui comptera plus de 31 000 supporters.