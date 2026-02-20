À LA UNE DU 20 FéV 2026
[19:47]Brest – OM : la première compo de Beye est connue, avec une petite surprise
[19:32]Real Madrid : un nouveau coup dur frappe le groupe d’Arbeloa
[19:17]RC Lens : l’AS Monaco devra faire sans un joueur majeur à Bollaert
[19:06]ASSE : un retour et une recrue dans le groupe pour affronter Laval
[19:00]L’OM remplira-t-il ses objectifs avec Habib Beye ?
[18:34]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour un attaquant, il arrive ce dimanche !
[18:19]FC Barcelone Mercato : le Barça a le choix entre trois serial buteurs pour remplacer Lewandowski
[18:06]RC Lens : un absent de taille dans le groupe de Sage pour affronter l’AS Monaco
[17:50]Real Madrid : Arbeloa promet une grosse riposte pour Vinicius et rassure à moitié pour Mbappé
[17:29]PSG : le coup de froid de Luis Enrique sur l’euphorie autour du RC Lens pour le titre
ASSE : un retour et une recrue dans le groupe pour affronter Laval

Par William Tertrin - 20 Fév 2026, 19:06
Le groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE face à Laval ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit Laval, 17e de Ligue 2, pour la 24e journée du championnat. Philippe Montanier devra faire sans Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Maxime Bernauer, Lassana Traoré, Joao Ferreira, Djylian N’Guessan et Nadir El Jamali. Cependant, Florian Tardieu fait son retour après sa reprise de l’entraînement, tandis que la recrue Aboubaka Soumahoro sera sur la feuille de match pour la première fois. En revanche, le jeune Luan Gadegbeku sort du groupe.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Le Cardinal, Nadé, Pedro, Soumahoro – Kanté, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.

