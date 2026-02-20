ASSE : un retour et une recrue dans le groupe pour affronter Laval

Le groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE face à Laval ce samedi à 20 heures.
Ce samedi, l’ASSE reçoit Laval, 17e de Ligue 2, pour la 24e journée du championnat. Philippe Montanier devra faire sans Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Maxime Bernauer, Lassana Traoré, Joao Ferreira, Djylian N’Guessan et Nadir El Jamali. Cependant, Florian Tardieu fait son retour après sa reprise de l’entraînement, tandis que la recrue Aboubaka Soumahoro sera sur la feuille de match pour la première fois. En revanche, le jeune Luan Gadegbeku sort du groupe.
Le groupe de l’ASSE
Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Le Cardinal, Nadé, Pedro, Soumahoro – Kanté, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.
👥 Les 18 Verts convoqués pour #ASSELAVAL ! 💚— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 20, 2026
Florian Tardieu fait notamment son retour dans le groupe ! 🔙 pic.twitter.com/QvKcD1F9oF