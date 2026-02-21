À LA UNE DU 21 FéV 2026
[21:57]ASSE – Laval (2-1) : des Verts séduisants grimpent à la 2e place
[21:36]FC Nantes : la magnifique déclaration de Chirivella aux Canaris
[21:18]OM : De Zerbi recalé par un club prestigieux à cause de Marseille !
[20:51]FC Barcelone Mercato : passé à Paris, il est est le futur Iñigo Martinez du Barça !
[20:30]Osasuna – Real Madrid (2-1) : Mbappé frustré, le FC Barcelone peut reprendre la tête de la Liga
[20:15]PSG – FC Metz : Luis Enrique fait un peu tourner face à Metz avec une grande première
[20:11]FC Nantes : le groupe pour affronter Le Havre avec un retour majeur
[19:50]RC Lens – AS Monaco (2-3) : Thauvin amer, Sage indique la voie à suivre
[19:27]OL Mercato : l’identité des courtisans anglais de Sulc connue, un géant espagnol débarque
[19:02]ASSE – Laval : le onze de Montanier pour aller chercher la 2e place !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Laval : le onze de Montanier pour aller chercher la 2e place !

Par Raphaël Nouet - 21 Fév 2026, 19:02
💬 Commenter
L'entraîneur de l'ASSE, Philippe Montanier, lors du match à Guingamp.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Après la victoire de Troyes contre Pau (4-3) et le nul de Reims contre Amiens (0-0), l’ASSE a l’occasion de s’emparer de la 2e place de Ligue 2 si elle s’impose contre Laval ce soir, à partir de 20h.

Un temps larguée dans la course à la montée, l’AS Saint-Etienne pourrait s’endormir à la 2e place de la Ligue 2, ce soir, si elle s’impose à Geoffroy-Guichard contre Laval. Le leader troyen a stoppé sa dégringolade cet après-midi, à domicile en renversant Pau (4-3) au terme d’un match complètement dingue. Son dauphin rémois, lui, n’a pu faire mieux que 0-0 face à Amiens. Une aubaine pour Philippe Montanier et ses hommes. S’ils décrochent une troisième victoire consécutive, après Montpellier (1-0) et Guingamp (2-1), face aux Tango, ils deviendront 2es et seront à un point de l’ESTAC. Voici le onze retenu par le nouvel entraîneur des Verts. C’est le même que celui qui s’est imposé au Roudourou samedi dernier.

ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Boakyé – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)
28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)
07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)
13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)
21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSEStade Lavallois

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Stade Lavallois