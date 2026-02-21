Après la victoire de Troyes contre Pau (4-3) et le nul de Reims contre Amiens (0-0), l’ASSE a l’occasion de s’emparer de la 2e place de Ligue 2 si elle s’impose contre Laval ce soir, à partir de 20h.

Un temps larguée dans la course à la montée, l’AS Saint-Etienne pourrait s’endormir à la 2e place de la Ligue 2, ce soir, si elle s’impose à Geoffroy-Guichard contre Laval. Le leader troyen a stoppé sa dégringolade cet après-midi, à domicile en renversant Pau (4-3) au terme d’un match complètement dingue. Son dauphin rémois, lui, n’a pu faire mieux que 0-0 face à Amiens. Une aubaine pour Philippe Montanier et ses hommes. S’ils décrochent une troisième victoire consécutive, après Montpellier (1-0) et Guingamp (2-1), face aux Tango, ils deviendront 2es et seront à un point de l’ESTAC. Voici le onze retenu par le nouvel entraîneur des Verts. C’est le même que celui qui s’est imposé au Roudourou samedi dernier.

ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Boakyé – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2