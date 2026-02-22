Au micro de Florian Genton, sur beIN Sports, Araujo Ilan s’est confié sur son nouveau rôle dans le staff de Philippe Montanier à l’ASSE… qui pourrait remettre Lucas Stassin sur les bons rails.

À l’ASSE, le sang vert circule encore dans les veines d’un ancien buteur qui n’a rien perdu de sa passion. Désormais intégré au staff de Philippe Montanier, Araujo Ilan prend une nouvelle dimension dans l’organigramme stéphanois. Un renfort interne, stratégique… et chargé d’émotions.

Un rôle élargi pour servir le collectif

Au micro de Florian Genton sur beIN Sports, l’ancien attaquant de l’ASSE a détaillé sa mission auprès du nouveau coach : « Ce n’est pas tout à fait un nouveau rôle, c’est surtout une opportunité d’être encore sur le terrain. Aujourd’hui, je dois être plus proche pour la connaissance des joueurs, je dois aider le collectif et apporter un plus. C’est un grand plaisir. »

Plus proche du groupe, plus impliqué dans le quotidien, Ilan devient un relais précieux pour Montanier. Sa connaissance de la maison verte et des joueurs constitue un atout majeur dans une période où chaque détail compte. « Oui, j’essaie d’aider le coach. Je connais les joueurs, on essaye de gagner du temps, et le temps court pour aller chercher le succès à la fin de la saison. Cette connaissance, c’est un vrai plus », poursuit-il. Le message est limpide : l’urgence est là. Et l’ASSE veut optimiser chaque minute.

Montanier s’appuie sur l’ADN vert

Ancien attaquant capable de buts d’anthologie sous le maillot stéphanois, Ilan n’a rien perdu de sa flamme. Même assis sur le banc, l’instinct du buteur le titille encore à l’ASSE. « Oui, quand on est assis sur le banc, ça donne envie. On veut rentrer, mais on ne peut pas. On est bridé, ce n’est plus pareil. J’étais proche de Dall’Oglio, d’Erik Horneland, maintenant de Philippe Montanier, le rôle reste le même. […] Ah oui, même pour dix minutes, je rechausserais bien les crampons ! »

Derrière le sourire, on sent la frustration du compétiteur. Mais aussi l’amour intact pour le terrain. En intégrant pleinement Ilan à son staff, Philippe Montanier ne se contente pas d’ajouter un adjoint. Il injecte de l’ADN stéphanois dans son projet. De l’expérience, de la proximité, et surtout cette culture du maillot qui peut faire basculer une fin de saison pour notamment redonner confiance à Lucas Stassin, en panne de buts ces dernières semaines.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2