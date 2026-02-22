Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Pierre Ménès a livré son analyse après la défaite surprise du RC Lens contre l’AS Monaco ce samedi à Bollaert (2-3) lors de la 23e journée de Ligue 1.

Après la défaite surprise du RC Lens face à l’AS Monaco ce samedi (2-3), Pierre Ménès n’a pas ménagé son analyse. Pour lui, ce faux pas, malgré une avance de 2-0, était presque inévitable après des victoires tirées par les cheveux ces dernières semaines.

Ménès pas surpris par la défaite du RC Lens

« Monaco a totalement renversé la situation en moins de dix minutes alors que Lens semblait parti pour l’emporter, avec un très bon début, a expliqué Ménès sur sa chaîne YouTube. Monaco s’est montré plus dangereux. » Mais l’ancien journaliste s’est particulièrement attardé sur Robin Risser, auteur d’un match très moyen et sous l’œil scrutateur du staff des Bleus venu le superviser pour une possible sélection en équipe de France.

« Risser a sorti son plus mauvais match sous le maillot lensois »

« Je ne voudrais pas qu’il se mette une pression excessive autour des rumeurs de l’équipe de France, mais Risser a certainement sorti son plus mauvais match sous le maillot lensois, a poursuivi Ménès. Lens n’a pas eu les ressources pour revenir, même si ce n’est pas une défaite dramatique. Cela pendait au nez des Lensois depuis un moment, avec des victoires poussives et en sachant qu’il manquait aussi du monde dans l’effectif. Quand tu joues sans Baidoo, Sangaré et Saïd, tu t’en ressens… même si l’argument n’est pas valable quand on connaît l’effectif décimé de Monaco. »

Un avertissement clair pour le RC Lens : la marge de manœuvre se réduit et certains cadres, comme Risser, devront montrer un autre visage très vite s’ils veulent continuer à peser dans la course et envisager l’équipe de France. Ce redressement passera par la Meinau, où l’attendra le RC Strasbourg en ouverture de la 24e journée vendredi prochain (20h45).

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France