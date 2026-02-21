Willy Delajod et ses assistants ont été durement critiqués lors de la première période de Lens-Monaco pour son comportement avec le staff de l’ASM.

La première période entre Lens et Monaco a été animée. Le RC Lens a ouvert le score dès la 3e minute sur un petit bijou d’action collective, après un centre de la droite de Florian Thauvin, remis en retrait de la tête par Adrien Thomasson et repris en force de volée par Odsonne Edouard. Après ce but, les deux équipes se sont rendu coup pour coup mais l’ASM a enregistré un énième coup dur avec la sortie sur blessure de Krépin Diatta à la demi-heure. C’est pendant cette période que s’est produit un fait, qui a entraîné une grosse critique à l’encontre de l’arbitre, Willy Delajod, et ses assistants.

« Mais qui sont ces gens ? »

Sur X, Mohamed Toubache-Ter s’est emporté contre le quatrième arbitre : « Mais pour qui se prend le 4ème arbitre pour parler ainsi et pointer du doigt le coach de Monaco ? Mais qui sont ces gens ? Ils se prennent pour qui ? ». A un fan qui lui a répondu très sérieusement « C’est M. Ben el Hadj, qui avait exclu Roy et Magnetti après le match inutilement (contre Lens, à Bollaert…) », Toubache-Ter a rétorqué : « J’ai même pas voulu donner son nom tellement que ce type est d’une médiocrité crasse ».

Une charge violente de la part de l’insider. Fort heureusement, l’arbitrage de Willy Delajod a été plutôt bon en première période et n’a pas suscité d’autre polémique.

