Sur la pelouse mythique de Geoffroy-Guichard, William Bianda s’apprête à défier l’ASSE dans un contexte brûlant. Défenseur central, pilier d’un club à la peine cette saison, le Lavallois incarne l’envie de tout un groupe en quête d’un succès retentissant, face à la meilleure attaque de Ligue 2.

Le Stade Lavallois ne partira pas favori contre l’ASSE ce soir à Geoffroy-Guichard (20h), c’est rien de le dire. Jusqu’ici, le club mayennais n’a jamais goûté à la victoire à Saint-Étienne. Le bilan de la saison est même sévère : trois seuls succès, tous acquis loin de leurs bases et face à des adversaires engagés eux aussi dans la lutte pour le maintien. À Geoffroy-Guichard, l’histoire ne plaide donc pas en leur faveur.

En panne de résultats depuis le 25 novembre à Bastia, l’équipe traverse une période de frustration intense. Le manque de rythme positif pèse sur le vestiaire. C’est dans ce climat pesant qu’il faudra inverser la tendance, sur un terrain où tant d’équipes ont trébuché avant eux.

Bianda a confiance en Laval

Pour William Bianda, l’heure est à la détermination. De retour après une série de blessures qui avaient contrarié son intégration, l’ancien défenseur central du RC Lens enchaîne enfin les titularisations. Un soulagement, mais la frustration demeure : « Enchaîner les matches sans les résultats, ce n’est satisfaisant pour personne », confie-t-il en évoquant ce long passage à vide.

Le défenseur ne cache pas son ambition : « Cette saison, on n’a pas encore battu une grosse équipe. L’ASSE, c’est peut-être enfin l’occasion de frapper fort. » Bianda sait qu’il faudra avant tout museler une attaque stéphanoise redoutable. Il se méfie tout particulièrement de Lucas Stassin, qu’il décrit comme un avant-centre toujours bien placé, dangereux sans être extravagant balle au pied. Sur d’autres aspects, il tient aussi à surveiller Zuriko Davitashvili, dont la percussion et la régularité ont déjà fait souffrir bien des défenses opposées.

Dans ce secteur offensif, où la dynamique nouvelle autour de Stassin intrigue autant qu’elle inquiète, l’expérience du Géorgien Davitashvili, fort de ses 10 buts cette saison et de sa progression constante, ajoute une dose de complexité à la mission.

L’objectif maintien en ligne de mire

Face à la meilleure attaque de Ligue 2, chaque minute sera une épreuve. Mais Bianda sait que l’enjeu dépasse le prestige d’une victoire à Geoffroy : il s’agit de relancer la course au maintien, d’enrayer l’enchaînement de mauvais résultats.

« L’objectif reste le même : il nous faut une série positive. Cela passe par un exploit, l’équipe en est consciente », martèle le défenseur, convaincu que le collectif doit trouver ses repères, même sous pression. L’équation est simple : vaincre pour espérer, et croire que rien n’est perdu, même sur un terrain jusque-là maudit.

À quelques heures d’un duel aussi déséquilibré sur le papier, le suspense reste entier autour de l’issue de la rencontre entre l’ASSE et Laval. Mais dans l’ombre du Chaudron, l’audace et la solidité de Bianda pourraient bien faire vaciller l’ordre établi.