ASSE : Montanier doit-il insister avec Stassin ?

Sifflé par le public du Chaudron lors des deux derniers matchs de l’ASSE, Lucas Stassin est en pleine crise de confiance. Philippe Montanier doit-il pour autant continuer de l’aligner d’entrée ? C’est notre débat…

Pas forcément

« Montanier a défendu Stassin après la victoire contre Montpellier mais il faut reconnaître que le Belge n’a pas fait un grand match. Les sifflets de Geoffroy-Guichard sont venus sanctionner sa prestation, même s’ils étaient un peu moins nourris qu’une semaine plus tôt contre Boulogne-sur-Mer, face à qui Stassin avait été d’une rare indigence. Pour l’instant, l’attaquant ne s’est mis à dos que les supporters. Horneland a été patient avec lui et Montanier semble également enclin à lui laisser du temps. Le souci, c’est que du temps, l’ASSE n’en a plus vraiment si elle veut remonter en Ligue 1. Et ce que je note, c’est que Stassin n’y arrive plus depuis longtemps. Cela fait plus de quatre mois qu’il n’a plus fait trembler les filets. Ça commence à faire long !

Ce que je note aussi, c’est que c’est avec Duffus en pointe que l’ASSE a marqué samedi dernier contre Montpellier (1-0), et que c’est aussi avec Duffus que les Verts ont remporté leurs succès les plus probants jusqu’ici : contre Rodez (4-0), contre Pau (6-0) et à Troyes (3-2), avec à chaque fois un Duffus buteur. Et je trouve que quand Duffus est sur le terrain, il apporte plus au collectif que Stassin, dans le jeu, dans l’agressivité, par ses appels et son pressing. Il pèse plus sur les défenses, il les étire davantage que le Belge, qui est plus dans le registre du finisseur. Et un finisseur qui ne finit plus, bin… »

Laurent HESS

Personne n’est indispensable…

À mes yeux, aucun joueur n’est indispensable… et Lucas Stassin ne fait pas exception.

D’autant plus que, dès l’été dernier, l’attaquant belge semblait déjà vouloir quitter l’ASSE. Finalement, aucune offre n’a convaincu Kilmer Sports, qui a peut-être surestimé sa valeur à ce moment-là.

Il ne faut pas non plus oublier ses débuts compliqués à Saint-Étienne. Certes, sa deuxième partie de saison a suscité un véritable enthousiasme autour de lui, mais la confirmation était attendue, surtout en Ligue 2 où il est censé disposer d’un avantage sur beaucoup de défenseurs.

Or, cette domination attendue ne s’est pas réellement matérialisée.

Dans l’absolu, un Stassin à 100 % physiquement, mentalement et totalement investi dans le collectif doit être titulaire. Son potentiel reste réel et peut faire la différence.

Mais au moindre doute sur son implication ou sa condition, la hiérarchie doit évoluer.

Et dans ce cas, Joshua Duffus mérite clairement sa chance.

Il a peu joué cette saison, mais ses apparitions ont souvent été utiles, parfois même décisives. Ignorer cette contribution serait une erreur. En résumé, la question n’est pas de savoir si Montanier doit absolument insister avec Stassin, mais plutôt : qui est aujourd’hui le plus prêt à aider l’ASSE, sur le terrain comme dans l’état d’esprit ?

Louis Chrestian