RC Lens : deux problèmes émergent à Bollaert avant le choc contre Monaco

Le choc de la 23e journée de Ligue 1 aura lieu à Bollaert entre le RC Lens et l’AS Monaco (17h). Les supporters des Sang et Or sont attendus au tournant.

Le RC Lens peut mettre la pression au PSG. Cet après-midi (17h), les hommes de Pierre Sage reçoivent l’AS Monaco avant que leur dauphin au classement de Ligue 1 n’accueille le FC Metz au Parc des Princes (21h). Deux problèmes se dressent devant les Sang et Or avant ce choc.

L’ASM, cador à la récupération

Le premier vient de l’AS Monaco. Bien que branchée sur courant alternatif cette saison, il s’agit de la troisième équipe la plus efficace de L1 à la récupération (995 ballons chipés), derrière le RC Lens (1 046) et le PSG (1 010). L’ASM est aussi l’une des trois formations qui gagnent le plus de ballons dans le dernier tiers adverse selon Opta. Seuls le PSG (133) et le LOSC font mieux (126 contre 124 pour Monaco). Cette efficacité chiffrée se répercute sur le terrain, puisque le club du Rocher a marqué ses trois buts contre le FC Nantes en allant chercher les Canaris dans leur camp (3-1, il y a huit jours), comme ce fut le cas sur l’ouverture du score face aux Parisiens en Ligue des champions (2-3, mardi). L’autre problème qui se dresse devant le RC Lens vient de ses tribunes. Si le stade Bollaert fera encore le plein et proposera sans aucun doute une ambiance explosive, Laurent Mazure émet un bémol surprenant à ce sujet.

« Ce n’est pas la meilleure saison en termes d’ambiance »

« Pour l’instant, ce n’est pas la meilleure saison en termes d’ambiance. C’était plus puissant au printemps 2023, mais on n’est pas encore à cette période, et ça va sûrement augmenter comme on l’a vu contre Rennes, juge le statisticien et gérant de RCLens Database, niché au cœur de la Marek. Après la période Covid, il y avait la joie de la découverte de l’élite pour une génération qui ne l’avait pas connue. Là, je ne vais pas parler d’embourgeoisement, c’est trop fort, mais peut-être que certains se sont habitués aux victoires et poussent un peu moins en pensant que ça va venir seul. En tout cas, il faut se méfier des fantasmes sur un passé plus chaud, comme le titre en 1998. Le stade n’était pas du tout plein cette saison-là (27 788 spectateurs de moyenne), alors qu’il l’est systématiquement aujourd’hui. » Coup d’envoi à 17h avec notre correspondant William Tertrin pour juger sur pièce.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France