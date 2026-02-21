Revue de presse : un nouveau Lensois affole le Mercato, Pinault reprend le pouvoir au Stade Rennais, Wahi plombe l’OGC Nice 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : Sylla très courtisé

Si Mamadou Sangaré reste un joueur très bankable, un autre joueur inattendu du RC Lens attise les convoitises avant le mercato estival : Fodé Sylla. Selon Mediafoot, le milieu défensif de 19 ans serait dans les radars de plusieurs clubs de Ligue 2, qui se sont positionnés en coulisses ces derniers jours. Parmi ces écuries, il y a notamment Dunkerque, toujours en course pour la montée en Ligue 1.

Toulouse FC : Donnum écarté

Carles Martinez Novell a justifié l’absence d’Aron Donnum pour la réception du Paris FC au Stadium (19h). « « C’est une décision interne. Il sera absent pour ce match même s’il s’est entraîné toute la semaine. Aron a fait une chose qui fait que c’est comme ça », a affirmé l’entraîneur du Toulouse FC en conférence de presse.

Stade Brestois : Roy ambitieux pour la fin de saison

Victorieux d’un OM malade hier à domicile, le Stade Brestois file vers un maintien plutôt tranquille en Ligue 1. Éric Roy se fixe des objectifs pour la fin de saison : « Dans la tête, j’avais pour objectif de régler le maintien avant la prochaine trêve internationale, j’espère qu’on va y arriver. Si jamais on y arrive, j’aime bien me projeter sur des objectifs les uns après les autres donc si on remplit le premier, on essayera d’avoir plus d’ambitions. Mais c’est vrai qu’au départ avec un des plus petits budgets, le 16e, on ne va pas faire les fanfarons. Ce n’est pas parce qu’on a joué une saison en C1 qui a été fantastique. La redescente de tout ça pouvait être difficile à digérer. Là, on a 30 points, c’est assez confortable. Encore quelques points et après, on pourra parler d’autre chose», a-t-il confié à Ligue 1 +.

OGC Nice : la blessure de Wahi a plombé le vestiaire

Morgan Sanson, présent hier en compagnie de Claude Puel devant les journalistes, a ironisé sur la blessure de son coéquipier Elye Wahi. « Dans le bus après Lyon, on était côte à côte. ll m’a dit ‘Morgan, la semaine prochaine je joue avec un strap’. Je lui ai dit Elye, franchement je ne veux pas être négatif, mais t’y vas fort quand même ! J’en rigole aujourd’hui, mais ça me fait bien ch***, a-t-il rigolé en conférence de presse. Sa blessure a mis un coup à tout le monde, parce que c’est notre attaquant phare. Mais bon, cela va permettre à d’autres joueurs de se montrer. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais on l’attend de pied ferme, c’est clair. »

Paris FC : Gilli sur la sellette ?

Stéphane Gilli, le coach du PFC, veut que ses joueurs réagissent après le camouflet face à Lens (0-5). Selon Jérôme Rothen, il serait même sur la sellette en cas de défaite ce soir à Toulouse. « Je suis fragilisé depuis que j’ai commencé, a-t-il souri en conférence de presse. On est jugés sur les résultats quand on est entraîneur. Ce qui m’importe, ce n’est pas ma situation, c’est l’équipe et de faire un bon résultat à Toulouse. On n’a pas parlé de mon cas. L’objectif, c’est le maintien. On compte cinq points d’avance sur Auxerre, on est dans les temps. Si on fait ce métier sans être prêt à accepter la pression… Je bosse comme si j’allais rester dix ans ici. »

Stade Rennais : Pinault revient aux affaires

S’il a pu donner l’impression d’être loin du Stade Rennais depuis quelques mois, François-Henri Pinault a serré la vis en interne avec la nomination de Guillaume Cerutti, proche de la famille, comme président du conseil d’administration en octobre dernier. Un changement qui marque le retour aux affaires à 100% des Pinault. « Après un temps d’observation et d’audit interne, cet ancien haut fonctionnaire, dirigeant d’entreprise qui s’est épanoui dans les métiers de l’art, est en train d’apprendre les subtilités du milieu du foot. Ces derniers temps, on dirait qu’il a pris du poids dans les arcanes du Stade Rennais. Il serait soucieux notamment de ces questions d’autorité et d’alignement », a fait récemment remarquer Guillaume Lainé, journaliste d’Ouest-France.