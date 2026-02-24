En replaçant Augustine Boakye derrière le trio offensif, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a réalisé un coup tactique payant, que valide Lucas Stassin.

Depuis deux matches, le nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, aligne Augustine Boakye sur le côté droit d’un milieu à trois avec une pointe basse. Le Ghanéen s’éclate dans son nouveau rôle, comme on a pu le constater contre Laval (2-1), samedi dernier. A la 38e minute, il a percuté côté droit, s’est appuyé sur Lucas Stassin et a expédié une frappe enroulée du gauche rasante qui a trompé le gardien mayennais, permettant aux Verts de reprendre l’avantage. Ce nouveau placement de Boakye plaît aux coéquipiers du Ghanéen, preuve en est avec cette déclaration de Lucas Stassin au site Evect.

« Avec Augustine, on combine très bien devant »

« Avec Augustine, on combine très bien devant, on sait toujours que lorsque je récupère le ballon, il doit y avoir un joueur en dessous pour jouer en une touche rapidement. On s’entend très bien, cela vient assez naturellement, il y a des connexions. Augustine, on sait qu’il a une grosse frappe, il en met souvent à l’entrainement des buts comme ça. C’est en quelque sorte le but de la victoire, il ramène des points (…) Avec Igor et Augustine derrière moi, j’ai des joueurs qui combinent, ça me convient bien j’ai souvent le ballon dans les pieds, je peux m’appuyer sur eux et repartir. On a vu en première période qu’on joue court dans les petits espaces, rapidement. »

Toujours sur Evect, Zuriko Davitashvili a dit à peu près la même chose. Il semblerait que Philippe Montanier, qui a remporté ses trois premiers matches sur le banc des Verts, a trouvé son onze type et son schéma tactique.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2