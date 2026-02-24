Jacob Newman arrive à l’ASSE poste de Video Scout. Né le 24 octobre 1999, l’Anglais débarque avec une solide expérience pour dénicher des futurs talents au mercato. Portrait.

L’ASSE continue de renforcer ses bases en coulisses. Après avoir structuré sa cellule de recrutement l’été dernier, le club stéphanois accueille Jacob Newman, 26 ans, au poste de Video Scout, une fonction clé pour analyser, observer et anticiper les mouvements du marché. Né le 24 octobre 1999 en Angleterre, Newman arrive avec un parcours déjà très riche dans le scouting moderne, mêlant observation terrain, analyse vidéo et exploitation de données.

Un parcours solide et formateur

Entre 2023 et 2026, il occupait le poste de Recruitment Analyst à Barnsley FC, où il structura les processus de recrutement, développa des templates d’analyse pour le scouting live et vidéo, et produisit des rapports détaillés permettant d’orienter les choix sportifs. Avant cela, il avait travaillé au Queens Park Rangers, toujours comme Recruitment Analyst, et avait également été Assistant 1st Team Analyst à Newport County AFC, contribuant à la création de bases de données statistiques et à la préparation des rapports d’avant-match.

Une cellule de recrutement modernisée et ambitieuse

Chez Barnsley, Newman ne se contentait pas de noter des joueurs : il mettait en place les processus de recrutement, analysait les systèmes de données pour suivre les cibles potentielles, produisait des dossiers vidéo complets et préparait des présentations pour les coachs et dirigeants. Son arrivée à l’ASSE s’inscrit dans une logique claire : renforcer la cellule stéphanoise, déjà enrichie par des profils tels que Petar Vuk Novaković, Pedro Ferreirinha, Guillaume Leleu, Freddy Ferreira et Uli Schier, tous recrutés récemment pour accompagner Alexandre Lousberg, coordinateur du pôle scouting.

Kilmer bâtit les fondations d’un projet solide à l’ASSE

Avec Newman, l’ASSE confirme sa volonté de professionnaliser son recrutement, d’anticiper les besoins et de sécuriser ses choix futurs. Loin des projecteurs et du terrain, le club bâtit patiemment les fondations d’un projet solide, où la donnée, la précision et l’expertise des jeunes talents du scouting pourraient devenir l’un des piliers du renouveau stéphanois à moyen et long terme.

