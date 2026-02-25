À LA UNE DU 25 FéV 2026
[22:06]RC Lens Mercato : Risser associé à un départ cet été, l’OM complètement balayé !
[21:40]Real Madrid : une terrible nouvelle sur Mbappé gâche le match contre Benfica
[21:14]OM Mercato : Longoria a laissé filer le coup du siècle, Luis Enrique en rêvait au PSG !
[20:40]ASSE : Duffus a mis la pression à Stassin et Montanier, les supporters lui répondent cash !
[20:05]PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[20:00]FC Nantes : les supporters nomment le successeur de Kantari, Dupraz a ses partisans ! 
[19:31]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu
[19:24]Real Madrid : après son dérapage devant Vinicius, Prestianni (Benfica) a encore pété les plombs
[19:08]RC Lens Mercato : c’est signé pour cette prolongation très attendue (officiel)
[18:54]Stade Rennais : Franck Haise a encore relancé la connexion avec le RC Lens
PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 20:05
Voici les compos officielles du match entre le PSG et l’AS Monaco en Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, une semaine après sa victoire renversante 3-2, le PSG reçoit l’AS Monaco pour le barrage retour de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Luis Enrique et Sébastien Pocognoli. Coup d’envoi à 21h au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola.

AS Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria (cap), Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly.

