PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici les compos officielles du match entre le PSG et l’AS Monaco en Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, une semaine après sa victoire renversante 3-2, le PSG reçoit l’AS Monaco pour le barrage retour de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Luis Enrique et Sébastien Pocognoli. Coup d’envoi à 21h au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola.

AS Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria (cap), Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly.