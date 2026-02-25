PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues

Voici les compos officielles du match entre le PSG et l’AS Monaco en Ligue des Champions.
Ce mercredi soir, une semaine après sa victoire renversante 3-2, le PSG reçoit l’AS Monaco pour le barrage retour de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Luis Enrique et Sébastien Pocognoli. Coup d’envoi à 21h au Parc des Princes.
Les compos officielles
PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola.
AS Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria (cap), Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly.