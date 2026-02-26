Stéphanois de 2013 à 2016, Yohan Mollo estime qu’il aurait valu 80 M€ s’il avait joué aujourd’hui. Ç’aurait bien arrangé l’ASSE, qui ne roulait pas sur l’or à l’époque…

Pendant la majeure partie de l’ère Caiazzo-Romeyer, l’AS Saint-Etienne avait besoin de boucler une grosse vente chaque été pour équilibrer son budget et financer son recrutement. Les deux anciens présidents ont appris hier qu’ils auraient pu s’épargner ce casse-tête car un joueur qu’ils ont vendu pour moins de 5 M€ à l’été 2016 assure qu’il aurait valu 16 fois plus s’il avait joué aujourd’hui ! Ce joueur, c’est Yohan Mollo. Toujours actif, même s’il joue dans les divisions inférieures, l’ailier de 36 ans a accordé une interview au média Capté dans laquelle il s’est étonné des tarifs actuels pour des joueurs n’ayant rien montré…

« Je pense que si aujourd’hui j’étais footballeur, je coûterais 80 millions d’euros. Ah oui, j’en suis persuadé ! Parce que sans prouver, tu coûtes cher. Bouabré, il est à Monaco, il fait un match, il met un but sur YouTube en prépa, il part pour 12 millions d’euros dans un club. Là-bas, il fait 15 matches, il met un but, il part pour 30 M€ dans un autre club. Après, moi je suis le plus heureux pour lui, mais quand tu vois ça sur le plan du marché, tu te dis « Waouh, il n’y a plus de juste milieu, en fait. Juste en faisant 2-3 fulgurances, tu coûtes cher ». Avant, pour coûter cher, il fallait être meilleur buteur du championnat. Pour toucher des gros salaires, il fallait être dans le top 3 des meilleurs passeurs, meilleurs buteurs. »

Yohan Mollo a raison : les tarifs des transferts sont devenus complètement fous depuis l’émergence du dopage financier d’Etats pétroliers à Manchester City ou au PSG, et plus encore avec l’arrivée de l’Arabie Saoudite sur la scène continentale. Escroqué financièrement par son ancien conseiller, le très irrégulier Mollo n’aurait effectivement pas eu tant de problèmes s’il avait joué aujourd’hui…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2