Si Joshua Duffus a marqué des points en étant buteur contre Feurs en réserve ce dimanche, les supporters de l’ASSE lui préfèrent Lucas Stassin en équipe une.

Joshua Duffus pensait avoir mis la pression à Lucas Stassin et Philippe Montanier ce week-end à l’ASSE. Après une entrée décevante contre le Stade Lavallois (2-1), le Jamaïcain a joué et marqué le lendemain en réserve contre Feurs.

Montanier a le choix en attaque

La pression ? Elle n’a pas pris. Entré en jeu face aux Tangos en seconde période , Duffus avait l’occasion de frapper fort. Servi sur un plateau par son coéquipier belge, le Jamaïcain de l’ASSE a manqué une énorme opportunité. Un raté qui n’a visiblement pas laissé trop de traces. Le lendemain, l’attaquant de 20 ans a réagi en réserve. Opposée à Feurs, l’équipe stéphanoise l’a vu trouver le chemin des filets sur un contre bien négocié. De quoi envoyer un signal à Montanier ? De quoi mettre la pression sur Lucas Stassin ? Du moins en théorie.

Stassin surclasse Duffus

Car dans les tribunes virtuelles, le verdict est sans appel. Selon un sondage publié par But! Sur X, entre ce mardi et mercredi, 82,7 % des votants préfèrent voir Stassin à la pointe de l’attaque de l’ASSE. Duffus ne récolte que 17,3 % des suffrages. Un écart massif. Une tendance claire. Les supporters des Verts veulent de la continuité. De la confiance. Et malgré la volonté affichée par Duffus, son but en réserve ne suffit pas à inverser la hiérarchie. « Grosse déception sur Duffus… c’est athlète… pas plus », indique kasket guiga. « Duffus c’est très très très limité », témoigne pour sa part Julien Coffin. La balle est désormais dans le camp de Montanier. Mais une chose est sûre : à Geoffroy-Guichard, le choix du numéro 9 ne laisse personne indifférent.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2