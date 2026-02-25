Après neuf mois de silence à l’ASSE, Pierre Ekwah (24 ans) a enfin fait son retour sur une pelouse, dans un contexte qui ressemble à un nouveau départ. Pour beaucoup, cette apparition sous les couleurs de Watford symbolise plus qu’une reprise.

Tout a basculé au printemps dernier. Le 17 mai, Ekwah dispute l’intégralité d’un match crucial avec Saint-Étienne face à Toulouse, alors que le club joue sa survie. Cette défaite relègue les Verts, pour la seconde fois en trois ans. La suite, c’est un bras de fer : l’ASSE lève l’option d’achat, mais le milieu refuse de jouer en Ligue 2, entraînant arrêt maladie et ruptures contractuelles. Le dossier traîne, laissant planer l’incertitude. Finalement, en février, une porte s’ouvre pour Ekwah, propulsé vers la deuxième division anglaise grâce au prêt consenti à Watford.

283 jours d’attente : la traversée du désert

283 jours. C’est la durée exacte pendant laquelle Ekwah est resté éloigné des terrains, entre doutes et incertitudes. Alors qu’il s’estimait libre après avoir mis fin à son contrat unilatéralement, il finit placé en arrêt maladie, en marge du groupe, sans perspective de jeu. La situation s’enlise, rendant son cas emblématique des complexités du football moderne. Pour comprendre l’ampleur de ce trou noir, il suffit de se souvenir qu’en début de saison, Ekwah n’a disputé aucune minute sous les couleurs stéphanoises avant son départ.

Une première sous les couleurs de Watford

Face à Ipswich, mardi soir, tout s’est accéléré. Pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, Ekwah foule la pelouse à la 80e minute, dans un contexte tendu – Watford est alors mené 2-0. En dix minutes, pas de miracle : Watford s’incline. Mais pour le principal intéressé, l’essentiel est ailleurs. Ce retour, attendu, espéré, signe un nouveau chapitre. Sur le plan contractuel, les zones de flou subsistent : Watford évoque une option d’achat à hauteur de 7 millions d’euros, tandis que l’ASSE maintient la thèse d’un simple prêt. Un épisode de plus dans la saga, qui rappelle que le joueur était déjà entouré de rumeurs avant son départ de l’ASSE.

Quels enjeux pour la suite de la saison ?

Watford occupe actuellement la 12e place, à six longueurs de la zone des play-offs. Difficile aujourd’hui de mesurer le véritable impact qu’aura Ekwah – qui a clamé dès son arrivée vouloir aider l’équipe à retrouver l’élite d’Angleterre. « J’ai passé beaucoup de temps en Championship, notait-il, et je souhaite apporter mon expérience au groupe ». Sa polyvalence, sa qualité de relance et sa fraîcheur pourraient bien être déterminantes dans la dernière ligne droite. Pour voir Ekwah s’imposer comme un maillon fort, il faudra toutefois digérer ces longs mois sans compétition, le tout dans un sprint où chaque point compte.

Ekwah, un atout pour la montée en Premier League ?

À 24 ans, Pierre Ekwah a déjà vécu un parcours tumultueux, entre la France et l’Angleterre, la Ligue 2 et la Championship. Mais ses ambitions demeurent intactes. Cette reprise, attendue depuis près de dix mois, amorce une nouvelle dynamique : celle d’un joueur qui n’a jamais lâché et pourrait encore surprendre en championnat d’Angleterre. Si la suite du feuilleton contractuel entre ASSE et Watford pourrait réserver d’autres rebondissements, le terrain a enfin rendu la parole à celui que la relégation de Saint-Étienne avait silencé. Pour suivre les prochaines étapes de ce dossier brûlant, la page consacrée à l’affaire du faux agent impliquant Ekwah illustre aussi la complexité du personnage et du contexte stéphanois. Pour Watford, la montée se jouera sur des détails et, qui sait, sur la détermination retrouvée d’un joueur prêt à tout pour briller à nouveau sous la lumière des projecteurs.

