Les dernières heures du Mercato pourraient voir Pierre Ekwah quitter l’ASSE.

Arlésienne de l’été à l’ASSE, qui a levé son option d’achat de 6 M€ en juin dernier auprès de Sunderland, Pierre Ekwah avait informé ses anciens coéquipiers stéphanois qu’ils ne comptaient par revêtir le maillot vert en L2. Et à quelques heures de la fin du Mercato, le milieu de terrain et ses dirigeants tentent de trouver une solution, via une porte de sortie.

Les Rangers pensent aussi à Ekwah

Il en aurait deux. En Espagne, Levante, qui cherche à étoffer son milieu, est intéressé. Les discussions se sont intensifiées ces dernières heures. Et selon L’Equipe, les Glasgow Rangers sont à l’affût. « Les Glasgow Rangers (Écosse) s’activent pour se délester d’un joueur avant d’entrer à leur tour en contact avec Saint-Etienne », révèle en effet le média. A suivre…