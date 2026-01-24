ASSE : Ekwah piégé par un faux agent, les supporters prêts à lui pardonner ?

Dans le monde impitoyable du football professionnel, où les agents jouent un rôle crucial dans la carrière des joueurs, l’affaire Badou Sambagué fait grand bruit. L’ancien représentant de Pierre Ekwah, milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, vient d’être condamné par la justice française pour des pratiques illégales. Mais après avoir été manipulé, Ekwah mérite-t-il une seconde chance à Geoffroy-Guichard ?

Le scandale Sambagué : un faux agent démasqué

Selon L’Équipe, Badou Sambagué, avocat de formation, a été jugé et condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la profession d’agent sportif, abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale. Selon les détails du procès, Sambagué opérait un schéma récurrent : il négociait des contrats en tant qu’avocat, mais face au refus des clubs de le rémunérer directement, il impliquait un agent agréé pour signer les accords et percevoir les commissions, avant de se les faire rétrocéder.

La sentence est lourde : deux ans de prison avec sursis probatoire, une amende de 100 000 euros, et une interdiction d’exercer comme avocat mandataire sportif pendant trois ans. Sambagué, qui se présentait comme un mentor éducatif pour les sportifs – visant leur « indépendance et responsabilisation » dans un entretien de 2021 – gérait les intérêts de plusieurs joueurs de renom, dont Pierre Ekwah. Aujourd’hui, le milieu de terrain est représenté par BS Group International, une agence légitime.

Ekwah à l’ASSE : un boycott controversé

Rappelons le contexte. Pierre Ekwah, formé à West Ham et passé par Sunderland, a rejoint l’AS Saint-Étienne en prêt en 2024, avec une option d’achat. Mais rapidement, les choses ont dégénéré. Le joueur, estimant avoir été mal informé sur les modalités d’un transfert permanent, a boycotté les entraînements, exprimant sa frustration et son désir de partir pour un club plus ambitieux. Cette attitude a irrité une partie des supporters, qui l’ont accusé de manque de professionnalisme, surtout que l’ASSE venait d’être reléguée.

Mais avec la révélation sur Sambagué, le puzzle s’assemble différemment. Ekwah aurait été influencé par les promesses d’un « agent » illégitime, qui lui faisait miroiter des opportunités bien au-delà du Chaudron. « C’est donc lui qui faisait croire à Ekwah qu’il avait le niveau de jouer plus haut que le maintien de L1 actuellement… », ironise un supporter sur X. Piégé par des conseils frauduleux, le joueur de 23 ans se retrouve dans une position délicate.

Les réactions des supporters sont sans appel

Sur les réseaux sociaux, les fans de l’ASSE sont partagés. Certains restent dubitatifs : « Faux agent ou pas, le mec boude depuis le début de la saison. Y a aucun monde où tu boycottes un club juste à cause des mythos de ton agent », lance un internaute.

D’autres, plus indulgents, appellent au retour : « Revient Pierre on a besoin de toi », plaide un autre sur X. Mais dans la globalité, les supporters des Verts sont intransigeants, et ne veulent plus voir Ekwah :

« Pierre a 24 ans pas 12 : il sait très bien ce qu’il fait. Il l’a fait en connaissance de cause, en sachant que c’était quitte ou double : soit il relançait sa carrière, soit il la plombait », « Non merci je veux plus jamais le revoir », « Zéro pardon il a pas signé son premier contrat pro avec nous ! Il savait très bien ce qu’il signait si il voulait pas jouer en ligue 2 fallait mettre une clause il a pas fait donc nsm qu’il continue a bouder sa carriere est finito ».

Visiblement, il semble qu’Ekwah ne se fera plus jamais accepter des tribunes de Geoffroy-Guichard…