Limogé par l’ASSE le 31 janvier, Eirik Horneland ne garde aucune rancœur envers les Verts. Bien au contraire, il les remercie pour cette expérience qu’il juge « sympa », même si elle a été épuisante.

Ce jeudi, Evect relaye une interview accordée par Eirik Horneland au média de son pays Nettavisen

Sport. Première nouvelle : l’entraîneur norvégien ne devrait pas s’engager tout de suite avec Aberdeen. Le club du nord de l’Ecosse connaît une saison décevante (8e sur 12) après avoir été la révélation de la précédente. Il aurait aimé attirer tout de suite Horneland mais celui-ci a besoin d’un break après son aventure stéphanoise. Ce qui nous amène à la deuxième nouvelle : il ne conserve pas un mauvais souvenir de son passage à l’ASSE !

« C’était vraiment sympa »

« On ressent un vide quand c’est fini, a-t-il déclaré au média norvégien. En même temps, j’ai vécu tellement de choses géniales là-bas, alors je suis reconnaissant du temps passé. C’était vraiment sympa. » Une analyse inattendue vu que la fin de son aventure a été assez compliquée, avec une seule victoire lors de ses sept derniers matches. Et une demande lunaire de sa direction de rester un dernier match sur le banc (contre Boulogne, 0-1), alors que son sort était scellé et qu’un successeur était recherché. Horneland aurait aussi pu en vouloir à ses dirigeants pour leur fonctionnement alambiqué, avec un recrutement ne correspondant pas aux attentes de leur coach.

Mais le technicien préfère se souvenir des bonnes choses et c’est tout à son honneur. Toutefois, même s’il est positif sur son aventure de treize mois à l’ASSE, il reconnaît qu’elle a été épuisante. C’est en effet la raison l’ayant incité à dire non à Aberdeen : « Je vais faire une petite pause. On verra ce que je ferai cet été ».

