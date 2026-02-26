À LA UNE DU 26 FéV 2026
ASSE : formé chez les Verts, Gourna-Douath snobe publiquement les Stéphanois… pour l’OL ?

Par William Tertrin - 26 Fév 2026, 17:43
💬 Commenter
Formé à l’ASSE, Lucas Gourna-Douath est actuellement en prêt au Havre, et a évoqué son club de cœur en conférence de presse… sans même citer les Verts. Sur les réseaux, les supporters ont craint que le milieu de terrain ait un faible secret pour l’OL.

Formé à l’ASSE, Lucas Gourna-Douath a disputé 65 matchs chez les Verts entre 2020 et 2022. Parti au Red Bull Salzbourg pour environ 15 millions d’euros (plus un pourcentage à la revente) après la descente en Ligue 2, il est revenu en Ligue 1 cet hiver en signant au Havre sous forme de prêt. Gros coup des Normands, Gourna-Douath est un titulaire régulier au HAC avec 5 matchs disputés depuis son arrivée. Ce samedi, son équipe va recevoir le PSG, et Gourna-Douath était de passage en conférence de presse.

Gourna-Douath fan de l’OM plutôt que l’OL ?

Face aux journalistes, il a avoué franchement qu’il ne supportait pas le club de la capitale, lui qui est né en Île-de-France. « C’est particulier, oui, parce que j’ai des amis là-bas, contre qui j’ai joué plus jeune, avec qui j’ai été en équipe de France. Pour un jeune francilien, je pense que son rêve, c’est de jouer à Paris. Moi, personnellement, je n’ai jamais été pour Paris. J’ai déjà porté des maillots du PSG, de mon grand frère, mais honnêtement, je n’ai jamais été pour Paris. Je pense que si le match était à Paris, oui, ça aurait été un match spécial. Mais le match est au Havre, pas en région parisienne, donc je le vois comme un match normal », a-t-il confié, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Mais alors, quel club supporte vraiment Gourna-Douath ? On attendait qu’il se prononce en faveur de l’ASSE, mais pas du tout. « Je ne peux pas le dire. Ça va me faire des problèmes (sourires). (Il répète) Non, je ne peux pas le dire, ça va me faire des problèmes », a-t-il insisté. Dès lors, les supporters l’ont soupçonné de supporter l’OL, rival ultime de l’ASSE. On imagine mal un joueur formé à Saint-Étienne soutenir Lyon en secret, donc l’option OM est beaucoup plus crédible, surtout que le joueur a évoqué le PSG juste avant. En attendant, Gourna-Douath a peut-être fait des déçus chez les Stéphanois en ne citant pas l’ASSE comme son club numéro 1.

