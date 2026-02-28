Arrivé à l’ASSE à l’été 2024, Augustine Boakye a été marqué par l’ambiance de Geoffroy-Guichard lors du derby remporté 2-1 contre l’OL au printemps dernier. Il espère la revivre rapidement.

Auteur de cinq buts et cinq passes décisives depuis le début de la saison, Augustine Boakye s’impose comme l’un des éléments offensifs les plus influents de l’AS Saint-Étienne. Même si les Verts ne dominent pas la Ligue 2 aussi largement qu’espéré, le milieu offensif ghanéen contribue activement à maintenir le club dans la course à la montée. Son repositionnement dans l’entrejeu par Philippe Montanier a d’ailleurs marqué un tournant dans sa saison, lui permettant d’exprimer davantage sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers l’avant.

Dans un entretien accordé à Evect, le joueur de 23 ans s’est confié sur son attachement grandissant au club stéphanois et, surtout, à son public. Arrivé dans le Forez avec l’ambition de franchir un cap, Boakye dit avoir été profondément marqué par l’atmosphère unique du stade Geoffroy-Guichard, notamment lors du derby remporté face à Olympique Lyonnais (2-1) la saison dernière.

« L’ambiance est folle, vraiment c’est exceptionnel, top, top, top. Je n’ai joué que dans un club en Europe avant de venir ici mais de ce que j’ai vu, ce sont les meilleurs supporters, la meilleure ambiance que j’ai vue de toute ma vie. J’ai fait quelques stades en France, en Ligue 1, et franchement, il n’y a pas mieux. »

Le Ghanéen se souvient particulièrement de la communion entre les joueurs et les supporters après cette victoire face au rival lyonnais, un moment qui a renforcé son attachement au club :

« Souvenez-vous après la victoire contre Lyon, souvenez-vous comment le stade était. Et puis quand vous marquez… ils descendent tous vers vous, c’est de la folie. »

La montée en Ligue 1, priorité absolue

Si Augustine Boakye nourrit naturellement des ambitions personnelles, notamment avec la sélection du Ghana, il insiste sur le fait que son objectif principal reste collectif. Alors que la perspective d’une Coupe du monde approche et qu’une bonne saison pourrait lui ouvrir les portes de la sélection, le milieu offensif préfère rester focalisé sur la mission actuelle des Verts : retrouver l’élite du football français.

« J’espère jouer la Coupe du monde mais j’ai un autre objectif avant, c’est de mettre mon club en Ligue 1, c’est ma plus grande priorité actuellement. »

Cette déclaration illustre l’état d’esprit qui anime le vestiaire stéphanois depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Plus structurée, plus disciplinée et désormais plus efficace, l’ASSE s’est replacée dans la course à la montée directe. Les performances de Boakye, devenu un rouage essentiel du système, symbolisent ce renouveau.

Un joueur en pleine progression

Au-delà de ses statistiques, Augustine Boakye impressionne par sa polyvalence et sa capacité d’adaptation. Utilisé plus haut sur le terrain en début de saison, il semble aujourd’hui beaucoup plus à l’aise dans un rôle de milieu offensif relayeur, où il peut organiser le jeu tout en se projetant dans la surface adverse. Son influence dépasse les chiffres : il participe activement à l’équilibre collectif et apporte une menace constante pour les défenses adverses.

Conscient que la saison est encore longue, le Ghanéen reste prudent mais ambitieux :

« Ce qu’on peut me souhaiter pour la suite ? Une bonne santé, moins de blessures et remettre mon club en Ligue 1. »

Un message clair, à l’image d’une équipe stéphanoise déterminée à retrouver rapidement la place qui a longtemps été la sienne parmi l’élite.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2