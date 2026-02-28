Interrogé sur la belle série de l’ASSE, victorieuse de ses trois derniers matches, Ben Old a convenu que les choses sont plus carrées depuis que Philippe Montanier a remplacé Eirik Horneland.

Le changement d’entraîneur semble déjà porter ses fruits à l’AS Saint-Étienne. Arrivé récemment sur le banc des Verts, Philippe Montanier a rapidement redonné un cap à une équipe en perte de repères. Et si, en conférence de presse jeudi, Ben Old s’était montré prudent dans ses propos, l’ailier néo-zélandais, reconverti latéral gauche, s’est montré beaucoup plus direct dans un entretien accordé à L’Équipe, décrivant un changement radical dans l’approche quotidienne et tactique.

Sous la direction d’Eirik Horneland, Saint-Étienne avait adopté un style résolument offensif, basé sur l’intensité et la domination. Une philosophie séduisante, mais qui laissait parfois l’équipe exposée.

« Eirik Horneland a insufflé une grande énergie mais nous étions moins structurés. Il voulait évoluer dans un style particulier, dominant. Les adversaires l’intégraient », explique Ben Old. Résultat : les Verts étaient souvent contraints de marquer plusieurs buts pour espérer s’imposer, faute d’un équilibre défensif suffisant.

Avec Montanier, le virage est clair. « On est revenu aux bases. On est plus pragmatiques. On décortique l’équipe adverse pendant la semaine. On garde la même philosophie mais on s’adapte aussi », poursuit le joueur. Le bloc est désormais plus compact, les lignes resserrées et chaque joueur connaît précisément son rôle. Une évolution qui se traduit par une équipe plus solide, capable de gagner même sans briller.

Une discipline stricte qui change le quotidien

Mais le changement ne se limite pas au terrain. Le technicien français a instauré un cadre strict, avec des règles précises sur la vie de groupe. Horaires à respecter scrupuleusement, vestiaire impeccable, casiers rangés : autant de détails qui traduisent une volonté de professionnaliser l’environnement.

« Philippe Montanier donne des consignes tactiques plus strictes. Il a imposé des règles de vie, comme le respect des horaires. Le vestiaire doit être propre. Notre équipe manquait un peu de règles. On en a besoin pour être plus professionnels », confie Ben Old.

Cette rigueur vise à combler un déficit mental identifié au sein du groupe. « Il y avait un manque de confiance. L’entraîneur nous a dit de prendre étape par étape. On s’est concentré sur le prochain match à gagner », ajoute-t-il. Une approche progressive qui semble avoir rapidement restauré la confiance collective.

Des résultats immédiats et une dynamique relancée

Les effets sont déjà visibles. Depuis l’arrivée de Montanier, Saint-Étienne a remporté ses trois premières rencontres : une victoire précieuse contre le Montpellier HSC (1-0), un succès difficile sur la pelouse de l’En Avant Guingamp (2-1), puis une nouvelle victoire face au Stade Lavallois (2-1). Trois matches, neuf points, et surtout une impression retrouvée de maîtrise et de solidité.

Grâce à cette série, les Verts ont bondi à la deuxième place du classement de Ligue 2. Une remontée spectaculaire qui relance pleinement leurs ambitions de montée.

Un nouveau test pour viser la première place

Le déplacement sur la pelouse du Pau FC représente désormais une opportunité majeure. En cas de victoire, l’ASSE pourrait provisoirement s’emparer de la première place, profitant du calendrier décalé de Troyes qui ne jouera que lundi à Amiens.

Au-delà du classement, c’est surtout la transformation mentale et organisationnelle qui impressionne. En quelques semaines, Montanier a redonné une identité claire à son équipe. Plus disciplinée, plus compacte et plus réaliste, Saint-Étienne semble avoir retrouvé ce qui faisait sa force : un collectif solide et une ambition assumée.

Reste désormais à confirmer sur la durée. Mais une chose est déjà certaine : dans le Forez, l’espoir est revenu – et avec lui, la perspective d’un retour rapide dans l’élite du football français.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2