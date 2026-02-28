Alors qu’elle disputera son match de la 25e journée de Ligue 2 à Pau ce soir à 20h, l’ASSE a annoncé la disparition d’un jeune supporter.

Le déplacement de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du Pau FC, ce soir, dépasse largement le simple cadre sportif. Certes, les Verts ont l’opportunité d’enchaîner une quatrième victoire consécutive et de s’emparer provisoirement de la première place de la Ligue 2, en attendant le match de l’ESTAC Troyes à Amiens lundi. Mais à quelques heures de cette rencontre décisive, le club du Forez est frappé par une tragédie qui touche profondément toute sa communauté.

La disparition d’un jeune supporter qui incarnait l’esprit des Verts

Dans un communiqué chargé d’émotion, l’ASSE a annoncé le décès de Raphaël, un jeune supporter de seulement 16 ans, devenu au fil des saisons un visage familier du club.

« Avec passion, Raphaël éclairait depuis plusieurs saisons notre quotidien. Malgré la maladie, il nous inondait sans cesse de son sourire et impressionnait tout un club grâce à son courage et sa résilience. À l’âge de 16 ans, Raphaël s’est éteint. Le Peuple Vert perd l’un des siens, l’AS Saint-Étienne pleure un garçon formidable. Personne ne t’oubliera, Raph », a écrit le club.

Au-delà des mots, c’est toute une institution qui rend hommage à un adolescent devenu un symbole de courage. Très attaché à son équipe, Raphaël avait tissé des liens avec les joueurs, le staff et les salariés du club. Sa présence régulière autour du groupe et son enthousiasme malgré la maladie avaient marqué les esprits.

Un combat contre la maladie qui avait ému le club

Si la cause exacte du décès n’a pas été officiellement précisée, plusieurs images partagées ces derniers mois témoignaient de son combat. Sur certaines photos récentes, il apparaissait amputé d’une jambe, conséquence probable d’une maladie grave contre laquelle il luttait avec détermination. Pourtant, son sourire et sa passion pour l’ASSE ne l’avaient jamais quitté.

Quelques mois plus tôt, au Stade Geoffroy-Guichard, il avait pu vivre des moments privilégiés avec les joueurs, posant dans le vestiaire et participant à la vie du club. Pour beaucoup, il incarnait cette fidélité et cette ferveur qui font la réputation du « Peuple Vert ».

Un groupe uni autour d’un hommage

Dans ce contexte, la rencontre face à Pau prend une dimension particulière. Les joueurs de Philippe Montanier, déjà portés par une dynamique positive depuis son arrivée en remplacement d’Eirik Horneland, auront une motivation supplémentaire : honorer la mémoire de l’un des leurs.

Le football dépasse parfois le simple résultat. Pour Saint-Étienne, ce match sera aussi l’occasion de rendre hommage à Raphaël, de montrer que derrière les ambitions sportives se trouve une famille unie par des valeurs de solidarité et de fidélité.

Une montée en puissance sportive portée par l’émotion

Sur le plan sportif, les Verts restent sur une série parfaite depuis le changement d’entraîneur, avec trois victoires consécutives qui les ont replacés dans la course à la première place. Plus organisée, plus disciplinée et plus confiante, l’équipe semble avoir retrouvé son identité.

Mais ce soir, au-delà de l’enjeu du classement, c’est tout un club qui jouera avec une pensée particulière. Dans les tribunes comme sur la pelouse, Raphaël sera présent dans les esprits. Et quelle que soit l’issue du match, son souvenir continuera d’accompagner le Peuple Vert.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2