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À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool (21h), le PSG devrait reconduire le même onze que face à Chelsea. Seule exception : Bradley Barcola, blessé.

Pas de grande surprise à attendre dans le onze du PSG face à Liverpool, mercredi au Parc des Princes (21h). À l’exception de Bradley Barcola, touché à la cheville, L’Équipe affirme que Luis Enrique devrait aligner le même PSG que celui qui avait surclassé Chelsea en huitièmes (5-2, 3-0). Une stabilité bienvenue pour les Parisiens à l’heure d’aborder un quart de finale de Ligue des Champions capital.

Un trio d’attaque clinquant

En attaque, Désiré Doué et Khvitcha Kvaratskhelia pourraient être titularisés ensemble, accompagnés d’Ousmane Dembélé, auteur de trois buts en quatre apparitions récemment. Ce trio devrait donner au PSG un profil offensif dynamique et rapide, idéal pour contrer les Reds.

Fabian Ruiz attendra

Côté absences, Fabian Ruiz reste incertain dans les rangs du PSG. Absent depuis le 20 janvier suite à une contusion, l’international espagnol n’a pas encore effectué une semaine complète de séances collectives. Luis Enrique avait déjà expliqué qu’il était trop tôt pour le faire jouer face à Toulouse (victoire 3-1). Il semble donc peu probable que Ruiz retrouve le terrain mercredi.

Un schéma rodé au PSG

Cette composition traduit la volonté de Luis Enrique de conserver un schéma rodé, après un printemps 2025 marqué par la stabilité et l’efficacité contre Chelsea. Liverpool, solide mais vulnérable sur le contre, fera face à un PSG en confiance et prêt à imposer son rythme dès le coup d’envoi.

Voici l’équipe probable du PSG contre Liverpool :

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes

Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, J. Neves

Attaquants : D. Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League