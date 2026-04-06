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FRANCE

PSG Mercato : la concurrence grandit pour cette piste à 45 M€

Par Raphaël Nouet - 6 Avr 2026, 22:28
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Valentin Barco lors du match entre Strasbourg et Nice.

Dans le viseur du PSG, le milieu argentin du RC Strasbourg Valentin Barco (21 ans) est pisté par Chelsea mais également par deux autres grands clubs étrangers.

Prêté par Brighton à Strasbourg en février 2025, Valentin Barco a été transféré en Alsace six mois plus tard pour 10 M€. Mais la valeur de l’Argentin, qui jouait latéral gauche à Boca Juniors et évolue un cran plus haut aujourd’hui, a explosé depuis. Si bien qu’à l’heure où il termine sa deuxième saison en Alsace, personne ne pense qu’il y en aura une troisième. Et qu’il devrait partir pour une somme rondelette, estimée à 45 M€ par le média allemand fussballdaten.

Chelsea pas assuré de pouvoir le récupérer

On savait le PSG intéressé par Barco. Mais c’est surtout Chelsea qui devrait le récupérer en vertu de la multipropriété qui l’unit au RC Strasbourg. Mais fussballdaten annonce que deux autres clubs suivent attentivement les performances de Barco : le Bayern Munich et l’Atlético Madrid. Les deux ont des moyens financiers conséquences qui devraient leur permettre de verser les 45 M€ attendus, voire de jouer le jeu de la surenchère. Evidemment, le PSG pourra également se mêler à cette lutte à coups de dizaine de millions.

L’espoir pour le PSG, le Bayern et l’Atlético, c’est que Chelsea a été sanctionné pour des infractions au fair-play financier. Il va devoir faire profil bas un moment, surtout que son effectif est déjà très conséquent. Valentin Barco n’est donc pas assuré d’aller chez les Blues, ce qui laisse une chance aux trois autres candidats.

Le calendrier de fin de saison du PSG

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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