Peu sollicité face à Liverpool (2-0), Matvey Safonov n’a pas aimé une question d’un journaliste après le quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Matvey Safonov est piqué. Contrairement à son match manqué face au Toulouse FC ce week-end (3-1), le portier russe du PSG n’a quasiment jamais été inquiété par les attaquants de Liverpool mercredi au Parc des Princes. Mais c’est surtout en zone mixte que l’intéressé a fait sensation.

Lorsqu’un journaliste a évoqué des doutes possibles après sa performance contre Toulouse, Safonov a répondu de manière franche et directe : « Je n’ai pas compris l’idée de ta question. J’ai compris ta question mais qu’est-ce que tu veux dire ? Dis-le directement. Pourquoi je devrais douter ? Explique-moi pourquoi je dois être stressé ? »

Un message clair et sans filtre

Le gardien du PSG a ensuite expliqué qu’il ne suivait pas la presse et qu’il n’avait reçu aucune critique directe de ses coéquipiers ou du staff : « Pour moi, personne n’a rien dit. Personne ne m’a rien dit en face. Mais je ne regarde pas la presse, je ne sais pas. S’il y a eu des critiques, c’est normal car c’est une grande équipe et tout le monde veut donner de l’énergie pour l’équipe. » Safonov a terminé son intervention en rappelant que les réactions étaient normales : « Et si tu fais des fautes, il y a les supporters qui ne seront pas contents mais pour moi c’est normal. Quand tu es bon, tout le monde est avec toi. »

Une sortie qui fait déjà polémique

Cette réponse franche et directe a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains saluent le courage et la transparence du gardien, tandis que d’autres estiment que sa réaction manque de diplomatie. Pour Bixente Lizarazu, il devrait faire profil bas étant donné qu’il est clairement le maillon faible du PSG. « Quant au bémol, cela reste selon moi le gardien, Matveï Safonov, qui ne me rassure toujours pas. Sur toutes ses sorties et ses mouvements, je ferme les yeux », a-t-il avoué dans L’Équipe. Quoi qu’il en soit, Safonov a clairement envoyé un signal : il ne se laisse pas déstabiliser par les critiques et reste concentré sur ses performances pour le PSG.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League