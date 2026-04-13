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FRANCE

PSG : une première inédite et des surprises à la pelle à Liverpool ? 

Par Bastien Aubert - 13 Avr 2026, 09:40
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Mohamed Salah (Liverpool)

Le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et le PSG devrait tenir toutes ses promesses mardi à Anfield Road (21h).

C’est une soirée qui peut marquer la saison du PSG. Vainqueur 2-0 à l’aller, le club parisien se rend à Anfield avec une avance précieuse, mais loin d’être décisive face à un Liverpool toujours redoutable à domicile. Et ce match retour pourrait réserver plusieurs surprises. 

Côté anglais, la principale information concerne Mohamed Salah. Buteur ce week-end face à Fulham, l’Égyptien devrait cette fois démarrer contre Paris… alors qu’il n’était pas entré en jeu lors du match aller au Parc des Princes. Un renfort de poids pour les Reds. Mais Liverpool devra aussi composer avec plusieurs absences majeures. Curtis Jones, touché aux adducteurs, est forfait, tout comme Alisson, Endo, Bradley et Leoni. Un contexte délicat pour les hommes d’Anfield, qui devront réaliser un exploit pour renverser la situation.

Une première inédite au PSG

Dans ce contexte, une surprise pourrait émerger : le jeune Rio Ngumoha, seulement 17 ans, est pressenti pour débuter. Un pari fort dans un match d’une telle intensité. En face, le PSG avance avec plus de certitudes. Et surtout avec une nouveauté… historique. Pour la première fois de la saison, Luis Enrique devrait aligner exactement le même onze deux matchs de suite. Une stabilité rendue possible par le report du match de Ligue 1 face à Lens, permettant aux cadres parisiens d’arriver frais pour ce rendez-vous. Autre bonne nouvelle pour Paris : Bradley Barcola sera bien du voyage, malgré son entorse de la cheville contractée contre Chelsea. Un retour important dans la rotation offensive.

Dans un Anfield incandescent, où 3 000 supporters parisiens sont attendus, le PSG sait qu’il devra rester solide pour valider son billet. Car malgré l’avantage, rien n’est encore fait. L’équipe probable donne le ton : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia. Un onze ambitieux pour résister à la pression anglaise. Mais face à un Liverpool dos au mur et emmené par Salah, la bataille s’annonce totale. Le PSG joue gros. Et cette fois, la moindre erreur pourrait tout relancer.

L’équipe probable : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, N. Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves – D. Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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