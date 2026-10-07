Ian Cathro a profité de la trêve internationale pour tester plusieurs jeunes en équipe première à l’ASSE. Les supporters ont désigné leur favori.

L’ASSE continue de miser sur sa jeunesse. Alors que Ian Cathro a installé une vraie dynamique depuis son arrivée sur le banc stéphanois, l’entraîneur écossais profite également des périodes internationales pour élargir ses observations.

Paalberg écrase la concurrence chez les supporters de l’ASSE

La trêve a ainsi permis à plusieurs jeunes joueurs de se rapprocher du groupe professionnel et de montrer leurs qualités à l’entraînement. Une situation qui a rapidement suscité la curiosité des supporters.But! a justement lancé un sondage auprès des supporters stéphanois avec une question simple : « Selon vous, quel jeune sera le prochain à intégrer l’équipe première de l’ASSE ? » Quatre noms étaient proposés : Ylies Dhaoui, Tom Teillol, Marten-Chris Paalberg et David Bondoma. Et le résultat est particulièrement spectaculaire.

Avec 75,9 % des suffrages, Marten-Chris Paalberg arrive très largement en tête du sondage. Le jeune joueur devance très nettement Ylies Dhaoui, qui recueille 20,3 % des voix. Derrière, David Bondoma obtient 2,3 %, tandis que Tom Teillol ferme la marche avec seulement 1,5 %. Un résultat qui montre surtout l’engouement autour de Paalberg chez les supporters. À lui désormais de transformer cette popularité en arguments sportifs pour convaincre Ian Cathro.

Dhaoui reste le principal poursuivant

Ylies Dhaoui n’est toutefois pas très loin derrière dans l’esprit des supporters. Avec plus de 20 % des suffrages, le jeune Stéphanois conserve une cote importante et apparaît comme une autre option crédible pour venir renforcer progressivement le groupe professionnel. La concurrence entre les jeunes promet donc d’être intéressante dans les prochaines semaines. Car Ian Cathro ne semble pas vouloir fermer la porte aux joueurs issus de la formation.

L’entraîneur de l’ASSE a déjà montré qu’il n’hésitait pas à s’appuyer sur les jeunes lorsqu’ils présentent les garanties nécessaires. La trêve internationale lui a justement permis de prendre le temps d’observer plusieurs profils sans la pression immédiate d’un match de championnat. Pour Paalberg, ce contexte pourrait donc représenter une opportunité. Le sondage de But! ne constitue évidemment pas une indication sur les choix futurs du technicien écossais. Mais avec près de 76 % des votes, le message envoyé par les supporters est particulièrement clair. Ils veulent voir Marten-Chris Paalberg franchir la prochaine étape.