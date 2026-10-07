Si les rumeurs de vente de l’OM restent un serpent de mer à Marseille, force est de constater que plusieurs signaux vont en ce sens depuis quelque temps.

Les rumeurs autour d’une possible vente de l’OM ne cessent de revenir sur le devant de la scène. Et ces dernières heures, un nouvel élément a relancé les discussions autour d’un éventuel rapprochement entre l’OM et l’Arabie Saoudite.

L’OM veut renforcer son rayonnement international

Le club phocéen a en effet présenté sa nouvelle plateforme de marque, baptisée « Football sans filtre ». Un changement qui dépasse largement le simple aspect esthétique et qui doit accompagner une nouvelle stratégie de développement pour l’Olympique de Marseille. À travers cette nouvelle identité, l’OM souhaite moderniser son image tout en conservant les éléments qui font son identité : Marseille, son histoire populaire, son intensité et son rapport particulier au football.

Pour mener ce vaste chantier, le club s’est notamment entouré de l’agence de branding Leroy Tremblot, rattachée au groupe The Fan Syndicate. C’est justement autour de cette agence que certaines connexions avec l’Arabie Saoudite ont attiré l’attention. Un document consacré au projet évoque notamment un objectif de développement international et fait référence à « un rapprochement économique et commercial majeur avec l’Arabie saoudite ». Une formulation qui n’est évidemment pas passée inaperçue auprès des supporters marseillais.

Les rumeurs de vente repartent à Marseille

Forcément, cette mention a rapidement relancé les spéculations concernant un éventuel intérêt saoudien pour l’OM. Depuis plusieurs années, les rumeurs d’une possible arrivée d’investisseurs saoudiens à Marseille reviennent régulièrement, sans qu’une vente du club n’ait pour autant été officialisée. Il convient donc de distinguer un éventuel rapprochement commercial ou économique d’un projet de rachat du club. La mention de l’Arabie Saoudite dans le cadre de la nouvelle stratégie de marque de l’OM ne constitue pas, à elle seule, une confirmation d’une future vente.

Elle témoigne néanmoins d’une volonté affichée de développer davantage la présence de l’Olympique de Marseille à l’international. Alors que l’OM cherche à renforcer son attractivité et ses revenus, l’ouverture vers de nouveaux marchés peut évidemment susciter de nombreuses interprétations. Pour l’heure, aucun élément officiel ne permet toutefois d’affirmer qu’un processus de vente à des investisseurs saoudiens est engagé.