ASSE : énorme coup de pouce avant Rodez, les Verts vont apprécier

L’ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi face à Rodez avec un atout de taille : Pierre Gaillouste au sifflet, un arbitre qui réussit particulièrement bien aux Verts.

Après une trêve internationale bienvenue, l’ASSE va retrouver la compétition samedi soir avec la réception de Rodez au stade Geoffroy-Guichard. Une rencontre importante pour les hommes de Ian Cathro, qui restent sur une défaite à Dunkerque (2-1) et un nul concédé à Metz (2-2). Malgré ce léger coup d’arrêt, les Stéphanois occupent toujours la première place de Ligue 2 avec 16 points après sept journées.

Une statistique qui rassure l’ASSE

Pour cette 8e journée de Ligue 2, la rencontre sera dirigée par Pierre Gaillouste. Et c’est une excellente nouvelle pour l’ASSE. L’arbitre a déjà croisé la route des Verts à six reprises. Le bilan global est positif avec quatre victoires stéphanoises, notamment contre Bastia (0-4), Amiens (0-1) et contre Dunkerque la saison dernière (2-1).

Surtout, en Ligue 2, l’ASSE reste sur trois succès lorsque Pierre Gaillouste a officié. De quoi donner un petit supplément de confiance avant de retrouver Rodez.

L’occasion parfaite de relancer la machine

Face à une équipe ruthénoise actuellement 14e avec sept points et qui reste sur une défaite spectaculaire contre Nancy (3-4), les Verts auront l’occasion de reprendre leur marche en avant.

Après deux rencontres sans victoire, l’ASSE voudra donc profiter de ce retour au Chaudron… et de cette statistique particulièrement favorable avec Pierre Gaillouste.