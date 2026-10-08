OM : un incroyable retournement de situation se prépare !

17e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse un début de saison particulièrement compliqué. Mais après avoir affronté plusieurs cadors du championnat, dont le PSG et l’AS Monaco, le club phocéen pourrait profiter d’un calendrier beaucoup plus abordable pour enfin lancer sa saison. Daniel Riolo refuse en tout cas de voir l’OM se contenter de jouer le maintien et fixe un objectif clair pour les quatre prochaines rencontres.

À Marseille, le classement commence sérieusement à inquiéter. Avec une 17e place en Ligue 1, l’OM se retrouve dans une situation que personne n’aurait imaginée en début de saison. Au point que certains évoquent déjà une lutte pour le maintien. Pourtant, tout n’est peut-être pas aussi sombre qu’il n’y paraît.

Il faut dire que les Olympiens n’ont pas été épargnés par le calendrier. Depuis le début du championnat, Marseille a notamment dû se mesurer à plusieurs grosses cylindrées, dont le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Des rencontres particulièrement exigeantes qui peuvent aussi expliquer, en partie, les difficultés rencontrées par les hommes de Bruno Genesio.

Mais désormais, le décor change. Et avec lui, les ambitions pourraient rapidement être revues à la hausse.

Riolo réclame au moins 8 points sur les 4 prochains matchs !

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a tenu à rappeler que l’Olympique de Marseille ne pouvait pas se permettre de revoir ses ambitions à la baisse malgré sa position actuelle au classement.

« Les ambitions de l’OM ? Il en faut un minimum. Ou alors tu joues la 17ème place ? Si tu ne fais pas plus de 8 points sur les 4 prochains matchs (Troyes, Angers, Le Havre, TFC), il faudra te regarder dans une glace. Ils ont pu travailler durant la trêve. Si tu n’envisages pas de gagner ces matchs de Ligue 1… »

Un message particulièrement clair. Pour l’éditorialiste, les prochaines semaines doivent permettre à Marseille de retrouver un rang davantage conforme à son statut. Face à Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse, l’OM aura l’occasion d’affronter des adversaires théoriquement plus accessibles que ceux rencontrés précédemment.

Et avec 12 points possibles sur cette série de quatre rencontres, une belle remontée au classement pourrait rapidement se dessiner.

Daniel Riolo :



"Les ambitions de l'OM ? Il en faut un minimum. Ou alors tu joues la 17ème place ?



Si tu ne fais pas plus de 8 points sur les 4 prochains matchs (Troyes, Angers, Le Havre, TFC), il faudra te regarder dans une glace.



Ils ont pu travailler durant la trêve. Si tu… pic.twitter.com/n0m6dyOLdb — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 8, 2026

L’OM peut-il complètement relancer sa saison ?

C’est désormais toute la question. Après une trêve internationale qui a permis à Bruno Genesio de travailler avec son groupe, Marseille n’a plus vraiment d’excuses. Le calendrier offre une occasion de sortir de la zone rouge, mais surtout de retrouver une dynamique positive après plusieurs semaines de doutes.

Car au-delà des résultats, c’est aussi la confiance qui pourrait revenir dans les rangs olympiens. Une série de victoires suffirait à changer radicalement l’atmosphère autour du club et à relancer les ambitions marseillaises.

Reste à transformer cette opportunité en points. Sur le papier, l’OM dispose des arguments pour réaliser une belle série. Mais après un début de saison aussi délicat, rien ne garantit que les Marseillais sauront immédiatement retrouver leur meilleur niveau.

Une chose est certaine : les quatre prochains matchs pourraient bien constituer un tournant dans la saison de l’Olympique de Marseille. Et si, plutôt que de parler de maintien, Marseille se remettait finalement à regarder vers le haut ?