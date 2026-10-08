OM : Egan-Riley incertain, une chance pour un revenant contre Troyes ?

Les mauvaises nouvelles continuent de s’accumuler pour l’Olympique de Marseille ! Déjà confronté à plusieurs pépins physiques en défense, Bruno Genesio doit désormais composer avec les problèmes de cheville de CJ Egan-Riley. Une nouvelle inquiétude qui pourrait néanmoins faire les affaires de certains joueurs en manque de temps de jeu avant le déplacement à Troyes.

Décidément, Bruno Genesio n’est pas épargné depuis son arrivée sur le banc de l’OM ! Alors que la trêve internationale devait permettre aux Marseillais de récupérer des forces et de préparer sereinement la reprise de la Ligue 1, les mauvaises nouvelles continuent de tomber à la Commanderie.

Et cette fois, c’est CJ Egan-Riley qui inquiète. Pourtant resté à Marseille pendant la trêve internationale, le défenseur central anglais souffre de la cheville depuis plusieurs jours. Une gêne qui l’a notamment empêché de participer au match amical disputé le week-end dernier face à Montpellier.

Selon La Provence, l’ancien joueur de Burnley n’est toujours pas à 100 % de ses capacités physiques. Sa participation au déplacement à Troyes pourrait donc être compromise, même si aucun forfait définitif n’a encore été annoncé.

Egan-Riley incertain, Genesio face à un nouveau casse-tête !

Cette nouvelle alerte tombe particulièrement mal pour l’entraîneur marseillais. Déjà contraint de composer avec plusieurs absences depuis le début de saison, Bruno Genesio voit ses possibilités se réduire encore davantage dans le secteur défensif.

D’autant que Nayef Aguerd ne serait pas non plus en pleine possession de ses moyens. Le défenseur marocain, pourtant précieux dans l’arrière-garde olympienne, pourrait lui aussi nécessiter une gestion particulière de son temps de jeu.

Entre les incertitudes entourant Egan-Riley et l’état physique d’Aguerd, le staff marseillais va donc devoir trouver des solutions pour présenter une défense compétitive face à Troyes. Et cette situation pourrait bien provoquer quelques surprises dans le onze de départ.

Meïté et Koum, les grands gagnants de cette situation ?

Car le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres ! Avec les difficultés physiques rencontrées par plusieurs défenseurs, Bamo Meïté et Koum pourraient voir une belle opportunité se présenter.

Jusqu’ici cantonnés à un rôle secondaire, les deux joueurs pourraient profiter de cette situation pour retrouver du temps de jeu et tenter de convaincre Bruno Genesio de leur accorder davantage de confiance.

Le cas de Meïté sera notamment à surveiller. Une titularisation ou une entrée en jeu face à Troyes pourrait lui permettre de se relancer dans la hiérarchie défensive olympienne. Koum pourrait également avoir une carte à jouer si les incertitudes se confirment.

Reste à savoir si Genesio prendra le risque d’aligner Egan-Riley malgré sa gêne ou s’il privilégiera la prudence pour éviter une aggravation de sa blessure.

Une chose est certaine : à quelques jours de la reprise, l’OM est encore loin d’avoir retrouvé la sérénité. Mais pour Meïté et Koum, cette nouvelle tuile pourrait bien représenter une occasion en or de bousculer la hiérarchie !