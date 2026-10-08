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ASSE Mercato : le feu vert est tombé pour un nouvel attaquant

Par Louis Chrestian - 8 Oct 2026, 12:29
ASSE Mercato : le feu vert est tombé pour un nouvel attaquant

L’AS Saint-Étienne a officialisé l’arrivée de Jordan André Zibi, jeune attaquant camerounais déjà performant avec ses U19 Nationaux. Prêté par Oyili FC, le joueur de 18 ans tentera désormais de franchir toutes les étapes jusqu’à l’équipe première.

Un prêt avec option d’achat jusqu’en 2027

L’ASSE poursuit son travail de fond autour de la Génération Verte. Ce jeudi, le club stéphanois a annoncé la signature de Jordan André Zibi, arrivé en prêt avec option d’achat en provenance d’Oyili FC, au Cameroun. L’accord porte jusqu’en juin 2027.

Né à Yaoundé en avril 2008, l’attaquant évoluait depuis l’âge de 6 ans dans son club formateur. Son arrivée dans le Forez était déjà dans les tuyaux, comme évoqué dans un précédent point consacré au recrutement stéphanois. Elle est désormais officielle.

Jordan André Zibi n’arrive toutefois pas en terrain inconnu. Avant même l’annonce de sa signature, le Camerounais avait disputé quatre rencontres avec les U19 Nationaux de l’ASSE, à chaque fois comme titulaire. Il a déjà inscrit trois buts, dont trois lors de ses deux premières apparitions dans le groupe de Frédéric Dugand.

Loïc Perrin séduit par son profil de buteur

Ces débuts ont rapidement convaincu la direction stéphanoise. Loïc Perrin voit en lui un « profil d’attaquant intéressant athlétiquement, buteur dans l’âme ». Le directeur sportif des Verts souligne également sa volonté de marquer et un potentiel qu’il faudra désormais accompagner pour lui permettre de franchir les différentes étapes.

Le joueur affiche la même ambition, sans brûler les étapes : « Je suis très fier de rejoindre ce très grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Porter ce maillot signifie beaucoup. Je veux donner le meilleur de moi-même, à chaque instant. Écouter. Travailler. Pour rêver, un jour, de jouer avec l’équipe première. » L’officialisation a également été relayée par En Vert et Contre Tous.

Un international camerounais à développer

Le nouveau venu possède déjà une première expérience internationale. Titulaire lors de chaque rencontre du Cameroun pendant la CAN U17 2025, il a depuis été présélectionné avec les U20 camerounais. Un parcours qui conforte l’ASSE dans son choix de miser sur cet élément prometteur.

Dans un club qui accorde traditionnellement une place importante à sa formation, Jordan André Zibi va d’abord poursuivre son apprentissage avec les U19 Nationaux. Ses premières sorties prouvent qu’il s’est vite adapté, mais l’objectif reste de l’installer progressivement dans l’environnement stéphanois.

L’équipe première comme objectif à long terme

L’option d’achat permet enfin à l’ASSE de conserver la main si l’attaquant confirme ses qualités au fil de la saison. Son efficacité précoce constitue un premier signal positif, sans modifier la feuille de route fixée par Loïc Perrin.

Le Camerounais devra continuer à travailler avant de prétendre à une place chez les professionnels. Avec trois buts en quatre titularisations et une expérience chez les Lionceaux indomptables, il dispose déjà d’une base solide pour tenter de se rapprocher, à terme, de l’équipe première.

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