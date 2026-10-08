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FRANCE

OM : énorme nouvelle pour Gouiri avant Troyes !

Par William Tertrin - 8 Oct 2026, 18:20
Amine Gouiri lors d'OM - RC Strasbourg

Bonne nouvelle pour l’OM : Amine Gouiri a retrouvé l’entraînement collectif ce jeudi, à quelques jours du déplacement à Troyes.

Amine Gouiri se rapproche d’un retour à la compétition. Touché à la cuisse lors du dernier rassemblement avec l’Algérie, l’attaquant de l’OM avait jusqu’ici été ménagé par le staff marseillais. Mardi encore, il travaillait à part et sa présence pour le déplacement à Troyes restait incertaine.

Mais la situation a évolué favorablement. Gouiri a participé à la séance collective ce jeudi, comme l’ont montré les photos publiées par l’OM sur ses réseaux sociaux. Un signal très positif à trois jours de la rencontre face à l’ESTAC, programmée dimanche soir en Ligue 1.

Gouiri bientôt de retour !

Le retour de Gouiri serait donc une excellente nouvelle pour l’OM. L’attaquant de 26 ans compte déjà quatre buts en cinq journées de Ligue 1 cette saison, et son absence potentielle avait obligé le staff à envisager des solutions alternatives en attaque.

La conférence de presse de Bruno Genesio devrait permettre d’en savoir davantage sur la situation de Gouiri et sur ses chances de figurer dans le groupe pour Troyes-OM.

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