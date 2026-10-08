OM : Gros coup dur pour Genesio avant le déplacement à Troyes

La préparation du déplacement à Troyes se complique sérieusement pour Bruno Genesio. Pierre-Emile Højbjerg est forfait, tandis qu’Amine Gouiri reste incertain. Le retour de Trevis Dago Nnadi offre toutefois une solution supplémentaire au technicien marseillais.

Højbjerg manquera le rendez-vous

On vous en parlait mercredi : plusieurs retours se dessinaient dans le groupe de Bruno Genesio, avec la possibilité pour l’entraîneur de l’OM de réserver une surprise à Troyes. Depuis, le point effectué sur l’effectif marseillais a apporté une mauvaise nouvelle de taille.

Pierre-Emile Højbjerg est en effet annoncé forfait pour cette rencontre. En l’absence du milieu danois, Genesio va devoir revoir ses plans dans l’entrejeu. L’OM perd un élément important de son équilibre au moment de préparer ce déplacement, sans que la nature de son indisponibilité ni sa durée n’aient été précisées dans les éléments disponibles.

Gouiri toujours dans l’incertitude

Le doute concerne également Amine Gouiri. L’attaquant olympien est incertain et aucune décision définitive sur sa présence dans le groupe n’est encore annoncée. Son cas devrait donc rester suivi jusqu’aux derniers réglages précédant le départ pour Troyes.

Cette situation réduit un peu plus la marge de manœuvre de Genesio. Entre le forfait acté de Højbjerg et l’incertitude entourant Gouiri, le technicien phocéen doit préparer plusieurs scénarios, aussi bien pour son onze de départ que pour les solutions disponibles en cours de match. Selon le point publié par La Provence, ce casse-tête est néanmoins accompagné d’un retour.

Højbjerg est forfait, Gouiri incertain et Nnadi de retour avant le déplacement de l’OM à Troyes. — @OMLaProvence https://twitter.com/OMLaProvence/status/2108060742750740613

Nnadi revient dans le groupe

La bonne nouvelle vient de Trevis Dago Nnadi. Le jeune milieu est de nouveau disponible dans le groupe marseillais. Son retour tombe à point nommé alors que l’absence de Højbjerg ouvre forcément une place dans la rotation au milieu de terrain.

Rien ne permet encore d’affirmer que Nnadi débutera à Troyes. Sa présence donne toutefois une option supplémentaire à Genesio pour recomposer son entrejeu, ajuster son animation ou renforcer son banc. Dans une semaine marquée par plusieurs mouvements au sein de l’effectif, ce retour évite au moins à l’entraîneur olympien de se retrouver totalement démuni dans ce secteur.

Un équilibre à retrouver pour Genesio

Le défi sera désormais de compenser l’absence de Højbjerg sans déséquilibrer l’équipe. Le Danois étant officiellement hors course, l’incertitude Gouiri peut également peser sur les choix offensifs et sur la façon dont l’OM abordera la rencontre.

Genesio dispose encore de temps pour trancher, mais le tableau est désormais plus précis : un forfait certain, un attaquant dans l’attente et un milieu de retour. La dernière séance devrait permettre d’affiner les choix avant ce déplacement à Troyes devenu nettement plus délicat à préparer.