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OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : c’est confirmé pour Martin Terrier !

Par William Tertrin - 8 Oct 2026, 20:20
Martin Terrier (Leverkusen)

Martin Terrier a confirmé qu’il n’y avait pas eu de discussions avec l’OM cet été, malgré des échanges avec Bruno Genesio.

Le dossier Martin Terrier avait animé le mercato estival de l’OM. Plusieurs informations avaient fait état d’un intérêt marseillais pour l’attaquant du Bayer Leverkusen, alors que Bruno Genesio, qui connaît parfaitement le joueur, aurait pu faciliter son arrivée. Mais le principal intéressé vient de clarifier la situation.

Martin Terrier confirme pour l’OM

Interrogé par So Foot, Martin Terrier a reconnu avoir échangé avec Bruno Genesio durant l’été, tout en précisant que ces discussions ne concernaient pas une éventuelle arrivée à Marseille. « On s’est appelé avec Genesio cet été, mais pas pour que je vienne à l’OM. »

L’attaquant de 29 ans assure surtout qu’il n’y a jamais eu de discussions concrètes avec l’Olympique de Marseille durant le mercato. « Il n’y a pas eu de discussions avec l’OM cet été, mais il y en a eu avec Lille et Rennes », a-t-il expliqué.

Une précision importante alors que le nom de l’ancien Rennais avait régulièrement été associé au club phocéen. Des informations publiées durant l’été évoquaient notamment un intérêt de Marseille, avec Bruno Genesio présenté comme un élément susceptible de pousser pour son ancien joueur.

Terrier n’aurait pas eu peur de l’OM

Martin Terrier a également été interrogé sur la pression particulière qui accompagne une arrivée à Marseille. À 29 ans, l’ancien joueur du Stade Rennais estime avoir suffisamment d’expérience pour ne pas nourrir d’appréhension particulière.

Le Français reconnaît toutefois que vivre cette expérience au quotidien serait forcément différent : « À 29 ans, j’ai connu pas mal de choses donc je ne pense pas ne pas avoir d’appréhension dans un club comme Marseille. Après, c’est peut-être différent quand tu le vis. »

Le constat est donc désormais clair : Martin Terrier n’a pas discuté avec l’OM cet été, contrairement à ce qui avait pu être suggéré autour du mercato marseillais. Ses contacts se sont principalement concentrés sur Lille et Rennes, deux de ses anciens clubs avec lesquels son nom a effectivement circulé au cours de l’été.

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